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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Niku predstavlja kao svog oca: 'Lagati sam naučila u 'Asia Expressu', ali sitne laži'

Iako su dosad u 'Asia Expressu' imali priličan broj nesuglasica i rasprava, Niko i Borna kao miksani par iznenađujuće su brzo pronašli zajednički ritam. Već na početku utrke dogovorili su taktiku za traženje prijevoza

RTL.hr
11.11.2026 08:00

Produkcijski preokret spojio je dvoje natjecatelja koji su tijekom 'Asia Expressa' već imali burnih trenutaka, no Niko i Borna u novoj su se postavi odlično snašli. Uz dozu humora, malu taktiku i neočekivane komplimente, njihovih 24 sata zajedno počela su znatno mirnije nego što bi mnogi očekivali.

Iako su tijekom dosadašnjeg dijela 'Asia Expressa' imali priličan broj nesuglasica i rasprava, kao novi, miksani par odlično su kliknuli. Čim je utrka krenula, požurili su u potragu za prijevozom, a vrlo brzo pao je i dogovor o taktici kojom će pokušati pridobiti vozače. Borna je odlučila Niku predstavljati kao svog oca.

Borna, Niko, Asia Express
Borna, Niko, Asia Express FOTO: RTL

"On je tata moj, tako smo se dogovorili, da tražim pomoć jer je tata umoran. Lagati sam naučila u 'Asia Expressu', ali sitne laži", priznala je Borna.

Nakon što su krenuli u zajedničku avanturu, oboje su se osvrnuli i na ovu neplaniranu kombinaciju. "Sigurno smo Niko i ja kao kombinacija najintrigantniji par ovdje. Mi ćemo ta 24 sata sportski odraditi", poručila je Borna.

Borna, Niko, Asia Express
Borna, Niko, Asia Express FOTO: RTL

A čini se da je i Niko vrlo brzo pronašao dobre strane svoje nove partnerice. "Borna je lepršava, maše rukicama, milina ju je gledati", rekao je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

Novi timovi u 'Asia Expressu': Borna s Nikom, Vesna s Majom, Katarina s Pinom...

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