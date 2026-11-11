Borna Niku predstavlja kao svog oca: 'Lagati sam naučila u 'Asia Expressu', ali sitne laži'

Produkcijski preokret spojio je dvoje natjecatelja koji su tijekom 'Asia Expressa' već imali burnih trenutaka, no Niko i Borna u novoj su se postavi odlično snašli. Uz dozu humora, malu taktiku i neočekivane komplimente, njihovih 24 sata zajedno počela su znatno mirnije nego što bi mnogi očekivali.
Iako su tijekom dosadašnjeg dijela 'Asia Expressa' imali priličan broj nesuglasica i rasprava, kao novi, miksani par odlično su kliknuli. Čim je utrka krenula, požurili su u potragu za prijevozom, a vrlo brzo pao je i dogovor o taktici kojom će pokušati pridobiti vozače. Borna je odlučila Niku predstavljati kao svog oca.
"On je tata moj, tako smo se dogovorili, da tražim pomoć jer je tata umoran. Lagati sam naučila u 'Asia Expressu', ali sitne laži", priznala je Borna.
Nakon što su krenuli u zajedničku avanturu, oboje su se osvrnuli i na ovu neplaniranu kombinaciju. "Sigurno smo Niko i ja kao kombinacija najintrigantniji par ovdje. Mi ćemo ta 24 sata sportski odraditi", poručila je Borna.
A čini se da je i Niko vrlo brzo pronašao dobre strane svoje nove partnerice. "Borna je lepršava, maše rukicama, milina ju je gledati", rekao je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.