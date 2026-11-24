Gusarice trenutno u 'Asia Expressu' uživaju u zasluženom odmoru jer su osvojile imunitet, a Borna je na društvenim mrežama podijelila fotografije iz showa. "Uspomene", napisala je uz objavu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Podijelila je niz fotografija sebe i Vesne, ali i jednu s Nikom s kojim je bila u paru kada su parovi pomiješani. Pratitelji su Gusaricama u komentarima pružili podršku.

"Najbolje ste!! Obožavam vas gledati..ma fantastične ste!", "Cure moje,baš vas volim...", "Genijalne", "Odlične", "Dvije vatrice različite, ali vatrene, ima ta neka posebna energija", poručili su im.