Gusarice trenutno u 'Asia Expressu' uživaju u zasluženom odmoru jer su osvojile imunitet, a Borna je na društvenim mrežama podijelila fotografije iz showa. "Uspomene", napisala je uz objavu.
Podijelila je niz fotografija sebe i Vesne, ali i jednu s Nikom s kojim je bila u paru kada su parovi pomiješani. Pratitelji su Gusaricama u komentarima pružili podršku.
"Najbolje ste!! Obožavam vas gledati..ma fantastične ste!", "Cure moje,baš vas volim...", "Genijalne", "Odlične", "Dvije vatrice različite, ali vatrene, ima ta neka posebna energija", poručili su im.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.