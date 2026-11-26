Tijekom druženja Gusarica i Spartanaca u hotelu Borna je otkrila Lucianu što misli o njemu. "Ti si jedan inteligentan dečko pa me čudi da ne gravitiraš k ljudima s malo većim IQ-om", rekla mu je.

"Zašto se ne družim s ljudima s većim IQ-om? Pa ja sam influencer, ja se bavim društvenim mrežama, mene to veseli. Ja objavim TikTok video, zaradim lijepo. Mislim, to i Borna radi. Borna isto objavljuje videe na društvenim mrežama i sve to. Mi smo u istom poslu, ja ne razumijem. I time se bavi Kate, i time se bavi Luna. Svi smo u istom košu, ali tko ima najviše IQ? Ja više ne znam. Trebam li se uvrijediti? To su možda godine i iskustvo. Kad budem stariji, valjda ću znati", komentirao je Luciano.