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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna održala govor o Niki: 'Vrijeme je da napusti show i da više nema tih toksičnih momenata'

Nakon niza sukoba s Nikom Tokićem Kartelom, Borna Kotromanić više nije skrivala koliko joj smeta njegovo ponašanje. Tijekom vožnje s rodicom Vesnom otvoreno je progovorila o njegovu karakteru i poručila kako smatra da je došlo vrijeme da napusti 'Asia Express'

RTL.hr
27.10.2026 22:30

Sukobi Borne Kotromanić i Nike Tokića Kartela u 'Asia Expressu' ne prestaju, a čini se da Borna o svom suparniku ima sve lošije mišljenje. Nakon što mu je poručila da nema obraza i da se nalazi na njezinoj crnoj listi, tijekom vožnje do sljedećeg zadatka iznijela je niz oštrih komentara na njegov račun.

Dok su se ona i Vesna vozile prema idućem zadatku, ponovno se osvrnula na Niku, ovoga puta dovodeći u pitanje njegov karakter i motive.

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

"Što više odmiče vrijeme, to ta karakterna pokvarena srž iziđe na vidjelo, jer se više nema energije za održavati maske. I onda shvatiš tko je tko. Po onome iz kojih instinkata se bori za opstanak", komentirala je Borna.

Posebno ju je zasmetalo što je Niko, unatoč njihovim ranijim sukobima, došao u njihov smještaj. "Zamisli Niku. Koliko moraš nisko pasti da dođeš kod nas i pokušaš šurovati. To znači nemati trunku digniteta, nego si spreman na sve za korist. Ne bih s njim korist nikad, jer znam da bi mi sutra zabio nož u leđa", poručila je.

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Borna je potom jasno dala do znanja da više ne želi dijeliti natjecanje s njim. "Mislim da je vrijeme da napusti ovaj show i da ne bude više tih toksičnih momenata", zaključila je. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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