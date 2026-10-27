Borna održala govor o Niki: 'Vrijeme je da napusti show i da više nema tih toksičnih momenata'

Sukobi Borne Kotromanić i Nike Tokića Kartela u 'Asia Expressu' ne prestaju, a čini se da Borna o svom suparniku ima sve lošije mišljenje. Nakon što mu je poručila da nema obraza i da se nalazi na njezinoj crnoj listi, tijekom vožnje do sljedećeg zadatka iznijela je niz oštrih komentara na njegov račun.
Dok su se ona i Vesna vozile prema idućem zadatku, ponovno se osvrnula na Niku, ovoga puta dovodeći u pitanje njegov karakter i motive.
"Što više odmiče vrijeme, to ta karakterna pokvarena srž iziđe na vidjelo, jer se više nema energije za održavati maske. I onda shvatiš tko je tko. Po onome iz kojih instinkata se bori za opstanak", komentirala je Borna.
Posebno ju je zasmetalo što je Niko, unatoč njihovim ranijim sukobima, došao u njihov smještaj. "Zamisli Niku. Koliko moraš nisko pasti da dođeš kod nas i pokušaš šurovati. To znači nemati trunku digniteta, nego si spreman na sve za korist. Ne bih s njim korist nikad, jer znam da bi mi sutra zabio nož u leđa", poručila je.
Borna je potom jasno dala do znanja da više ne želi dijeliti natjecanje s njim. "Mislim da je vrijeme da napusti ovaj show i da ne bude više tih toksičnih momenata", zaključila je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.