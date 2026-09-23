Borna ogorčena nakon što su ona i Vesna dobile kaznu: 'Upoznali smo prava lica natjecatelja'

Borna Kotromanić i Vesna Banović ponovno su se našle u nezavidnoj situaciji u 'Asia Expressu'. Nakon odluke Plazibata, koji su ih kaznili zbog prethodnih događaja, morale su odraditi kaznu koja ih je dodatno udaljila od cilja – dok su ostali natjecatelji krenuli u pravom smjeru, njihovo je vozilo 15 minuta moralo putovati suprotnom rutom.
No, ni nova prepreka nije im srušila motivaciju. Vesna je poručila kako ih ovakve situacije neće izbaciti iz ritma. "Što se tiče elana, on je kod nas uvijek visoko i ovakve situacije nas neće unazaditi", rekla je Vesna.
"Ni obeshrabriti. Imamo životnih utakmica u nogama i puno većih izazova", nadovezala se Borna i istaknula kako iza njih stoji dovoljno životnog iskustva da ih ovakvi izazovi ne slome.
Osim same utrke, Borna se još jednom osvrnula i na odnos s Katarinom Mamić, s kojom je tijekom putovanja imala nesuglasice. "Imali smo jedan veliki benefit – upoznati prava lica natjecatelja", rekla je Borna.
Dodala je kako je već ranije primijetila određene stvari u odnosu s Katarinom, no da ih, kako kaže, nije mogla iznijeti tijekom same igre. "Meni je za Katarinu već prije... Ja to nisam mogla iznijeti u argumentaciji kad sam je penalizirala s deset minuta zakašnjenja, ali već tada je bilo naznaka da se tu ne radi o kvalitetnom karakteru", zaključila je Borna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.