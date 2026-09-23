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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna ogorčena nakon što su ona i Vesna dobile kaznu: 'Upoznali smo prava lica natjecatelja'

Nakon nove kazne u 'Asia Expressu', Borna i Vesna morale su prihvatiti neočekivani izazov – dok su ostali natjecatelji krenuli prema cilju, njih su Plazibati i pravila utrke poslali u suprotnom smjeru. Ipak, iskusne natjecateljice nisu dopustile da ih kazna obeshrabri

RTL.hr
23.09.2026 10:46

Borna Kotromanić i Vesna Banović ponovno su se našle u nezavidnoj situaciji u 'Asia Expressu'. Nakon odluke Plazibata, koji su ih kaznili zbog prethodnih događaja, morale su odraditi kaznu koja ih je dodatno udaljila od cilja – dok su ostali natjecatelji krenuli u pravom smjeru, njihovo je vozilo 15 minuta moralo putovati suprotnom rutom.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

No, ni nova prepreka nije im srušila motivaciju. Vesna je poručila kako ih ovakve situacije neće izbaciti iz ritma. "Što se tiče elana, on je kod nas uvijek visoko i ovakve situacije nas neće unazaditi", rekla je Vesna.

"Ni obeshrabriti. Imamo životnih utakmica u nogama i puno većih izazova", nadovezala se Borna i istaknula kako iza njih stoji dovoljno životnog iskustva da ih ovakvi izazovi ne slome.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Osim same utrke, Borna se još jednom osvrnula i na odnos s Katarinom Mamić, s kojom je tijekom putovanja imala nesuglasice. "Imali smo jedan veliki benefit – upoznati prava lica natjecatelja", rekla je Borna.

Dodala je kako je već ranije primijetila određene stvari u odnosu s Katarinom, no da ih, kako kaže, nije mogla iznijeti tijekom same igre. "Meni je za Katarinu već prije... Ja to nisam mogla iznijeti u argumentaciji kad sam je penalizirala s deset minuta zakašnjenja, ali već tada je bilo naznaka da se tu ne radi o kvalitetnom karakteru", zaključila je Borna.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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