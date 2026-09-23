Borna ogorčena nakon što su ona i Vesna dobile kaznu: 'Upoznali smo prava lica natjecatelja'

Nakon nove kazne u 'Asia Expressu', Borna i Vesna morale su prihvatiti neočekivani izazov – dok su ostali natjecatelji krenuli prema cilju, njih su Plazibati i pravila utrke poslali u suprotnom smjeru. Ipak, iskusne natjecateljice nisu dopustile da ih kazna obeshrabri

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Borna Kotromanić i Vesna Banović ponovno su se našle u nezavidnoj situaciji u 'Asia Expressu'. Nakon odluke Plazibata, koji su ih kaznili zbog prethodnih događaja, morale su odraditi kaznu koja ih je dodatno udaljila od cilja – dok su ostali natjecatelji krenuli u pravom smjeru, njihovo je vozilo 15 minuta moralo putovati suprotnom rutom.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

No, ni nova prepreka nije im srušila motivaciju. Vesna je poručila kako ih ovakve situacije neće izbaciti iz ritma. "Što se tiče elana, on je kod nas uvijek visoko i ovakve situacije nas neće unazaditi", rekla je Vesna. "Ni obeshrabriti. Imamo životnih utakmica u nogama i puno većih izazova", nadovezala se Borna i istaknula kako iza njih stoji dovoljno životnog iskustva da ih ovakvi izazovi ne slome.

icon-expand Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL