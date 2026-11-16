Na novom okupljanju timova 'Asia Expressa' ponovno se otvorila tema ispadanja Zlatnih dečki, a Borna Kotromanić još jednom nije uspjela suspregnuti suze. Emotivno je progovorila o oproštaju od svojih prijatelja i obećanju koje im je dala nakon što su njezinu timu predali amulet.
"Sinoć kad smo se opraštali, sam im rekla: 'Neću se više utrkivati s vama da budete ispred ili iza nas, ali ću se utrkivati s vama u srcima, kao uzor u motivaciji, i učinit ćemo sve da sačuvamo amulet.' Oni su meni baš nekako prirasli srcu i najbliže s čim bih to mogla usporediti je kao starija braća koju nemam", rekla je Borna kroz suze.
Niko Tokić Kartelo potvrdio je koliko je Borna bila vezana uz Zlatne dečke te naglasio da njezine emocije nisu odglumljene. "Ona je fascinirana sa Zlatnim dečkima. Zaista ne glumi. I mi smo. To su žive legende", poručio je Niko.
No, s njegovim se mišljenjem nisu složile Gazele, Katarina i Luna, koje su Bornine suze komentirale na svoj način. "Borna je opet plakala. Otišao je stariji brat. Obitelj se raspala", komentirala je Katarina.
Luna je bila još izravnija te je otvoreno izrazila sumnju u iskrenost Borninih emocija. "Mislim da to nisu prave suze", poručila je.
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