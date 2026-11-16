Na novom okupljanju timova 'Asia Expressa' ponovno se otvorila tema ispadanja Zlatnih dečki, a Borna Kotromanić još jednom nije uspjela suspregnuti suze. Emotivno je progovorila o oproštaju od svojih prijatelja i obećanju koje im je dala nakon što su njezinu timu predali amulet.

"Sinoć kad smo se opraštali, sam im rekla: 'Neću se više utrkivati s vama da budete ispred ili iza nas, ali ću se utrkivati s vama u srcima, kao uzor u motivaciji, i učinit ćemo sve da sačuvamo amulet.' Oni su meni baš nekako prirasli srcu i najbliže s čim bih to mogla usporediti je kao starija braća koju nemam", rekla je Borna kroz suze.