Borna otkrila koga vidi u TOP 5 'Asia Expressa': Jedan tim potpuno je izostavila

Nakon što su Spartanci osigurali svoje mjesto među pet najboljih timova 'Asia Expressa', Borna Kotromanić otkrila je koje parove ona vidi u TOP 5. Njezin odgovor pritom je poprilično jasno dao naslutiti i za koga smatra da bi sljedeći mogao napustiti natjecanje.
"Među prvih pet timova vidim Spartance, Zlatne dečke, Jokere, Gazele i nas", poručila je Borna.
Na njezinu popisu tako se nisu našle Gazde, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan. Drugim riječima, Borna je dala do znanja da upravo njih vidi kao tim koji bi mogao sljedeći ispasti iz 'Asia Expressa'.
Takav stav ne čudi s obzirom na to da su se odnosi između Gusarica i Gazdi posljednjih tjedana poprilično zaoštrili. Kada su Gazde osvojili amulet i dobile mogućnost otežati nastavak utrke jednom paru, Niko je odabrao upravo Gusarice, koje su potom smjele putovati samo plavim vozilima. Borna tada nije skrivala nezadovoljstvo, a nakon što Gazde nisu osvojile imunitet komentirala je kako se ne može 'maliciozno nastupati i očekivati da ti se sreća osmiješi'.
Ni nakon toga tenzije se nisu smirile. Gusarice su kasnije dobile priliku uzvratiti kaznom te su među dva odabrana para stavile upravo Gazde. Vesna Banović tada ih je optužila da u zadacima 'hvataju krivine', dok se Niko branio tvrdnjom da bi bio kažnjen kada ne bi igrao prema pravilima.
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