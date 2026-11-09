Borna otkrila koga vidi u TOP 5 'Asia Expressa': Jedan tim potpuno je izostavila

Borna Kotromanić otkrila je kojih pet timova vidi među najboljima u 'Asia Expressu', a jedan par izostavila je s popisa. S obzirom na njihove sve napetije odnose posljednjih tjedana, njezin izbor teško je prošao nezapaženo

icon-close

Nakon što su Spartanci osigurali svoje mjesto među pet najboljih timova 'Asia Expressa', Borna Kotromanić otkrila je koje parove ona vidi u TOP 5. Njezin odgovor pritom je poprilično jasno dao naslutiti i za koga smatra da bi sljedeći mogao napustiti natjecanje. "Među prvih pet timova vidim Spartance, Zlatne dečke, Jokere, Gazele i nas", poručila je Borna.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Asia Express FOTO: RTL

Na njezinu popisu tako se nisu našle Gazde, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan. Drugim riječima, Borna je dala do znanja da upravo njih vidi kao tim koji bi mogao sljedeći ispasti iz 'Asia Expressa'. Takav stav ne čudi s obzirom na to da su se odnosi između Gusarica i Gazdi posljednjih tjedana poprilično zaoštrili. Kada su Gazde osvojili amulet i dobile mogućnost otežati nastavak utrke jednom paru, Niko je odabrao upravo Gusarice, koje su potom smjele putovati samo plavim vozilima. Borna tada nije skrivala nezadovoljstvo, a nakon što Gazde nisu osvojile imunitet komentirala je kako se ne može 'maliciozno nastupati i očekivati da ti se sreća osmiješi'.

icon-expand Niko, Asia Express FOTO: RTL