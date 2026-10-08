Borna otkrila što sve Vesna mora raditi za nju: 'Prati zube, skidati me, oblačiti me, hraniti me'

Borna Kotromanić u 'Asia Expressu' morala je nositi boksačke rukavice kao kaznu koju su joj dodijelile Gazele, no najviše je zbog toga ispaštala njezina rodica Vesna. Od pranja zubi do oblačenja čarapa, Vesna je morala pomagati Borni u gotovo svemu

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Gazele su u 'Asia Expressu' odlučile kazniti Bornu Kotromanić tako što je do sljedećeg zadatka morala neprestano nositi boksačke rukavice. No pokazalo se da kazna nije pogodila samo Bornu, nego i njezinu rodicu Vesnu, koja joj je morala pomagati u gotovo svim svakodnevnim aktivnostima.

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Borna zbog rukavica nije mogla samostalno obavljati ni najjednostavnije zadatke, pa je Vesna preuzela ulogu njezine pomoćnice. Tako joj je u jednom trenutku morala čak i oblačiti čarape. "Vesna mi je morala prati zube, skidati me, oblačiti me, hraniti me", nabrajala je Borna sve što je njezina rodica morala raditi umjesto nje.

Kazna za Bornu ili Vesnu?

Borna se pritom našalila kako su Gazele mislile da će kaznom otežati život njoj, a zapravo su najviše posla zadale Vesni. "A ja ih žuljam", dodala je Borna, očito dobro raspoložena unatoč neobičnoj kazni.

icon-expand Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL