Borna pohvalila Gospodina Savršenog nakon susreta na tržnici: 'On je jedini neiskvaren ovdje'

Natjecatelji 'Asia Expressa' suočili su se s novim izazovom na užurbanoj tržnici, gdje su morali pronaći određene predmete. Dok su neki parovi jedni drugima pomagali i upućivali se prema pravim štandovima, Borna Kotromanić primijetila je da ona i njezina partnerica nisu od drugih dobile takvu pomoć.

Ipak, jedan se natjecatelj izdvojio. Bio je to Petar, poznat i kao Gospodin Savršeni, koji im je bez oklijevanja pokazao gdje mogu pronaći ono što traže.

"Skroz tamo, na uglu", uputio ih je Petar prema štandu, a njegova gesta nije prošla nezapaženo.