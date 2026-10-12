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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna pohvalila Gospodina Savršenog nakon susreta na tržnici: 'On je jedini neiskvaren ovdje'

Potraga za predmetima na užurbanoj tržnici u 'Asia Expressu' pokazala je da nisu svi natjecatelji jednako spremni pomoći konkurenciji. Borna je primijetila da ona i njezina partnerica nisu dobile pomoć kakvu su drugi međusobno pružali, no jedan ju je kandidat ipak ugodno iznenadio

RTL.hr
12.10.2026 23:00

Natjecatelji 'Asia Expressa' suočili su se s novim izazovom na užurbanoj tržnici, gdje su morali pronaći određene predmete. Dok su neki parovi jedni drugima pomagali i upućivali se prema pravim štandovima, Borna Kotromanić primijetila je da ona i njezina partnerica nisu od drugih dobile takvu pomoć.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, jedan se natjecatelj izdvojio. Bio je to Petar, poznat i kao Gospodin Savršeni, koji im je bez oklijevanja pokazao gdje mogu pronaći ono što traže.

"Skroz tamo, na uglu", uputio ih je Petar prema štandu, a njegova gesta nije prošla nezapaženo.

Borna, Petar, Asia Express
Borna, Petar, Asia Express FOTO: RTL

Borna je kasnije pred kamerama pohvalila njegovo ponašanje, ne skrivajući koliko ju je ugodno iznenadio.

"Petar je bio najplemenitiji, stao je i objasnio nam gdje je Lao Lao piće. On je jedini neiskvaren na ovom natjecanju", zaključila je Borna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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