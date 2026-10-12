Borna pohvalila Gospodina Savršenog nakon susreta na tržnici: 'On je jedini neiskvaren ovdje'

Natjecatelji 'Asia Expressa' suočili su se s novim izazovom na užurbanoj tržnici, gdje su morali pronaći određene predmete. Dok su neki parovi jedni drugima pomagali i upućivali se prema pravim štandovima, Borna Kotromanić primijetila je da ona i njezina partnerica nisu od drugih dobile takvu pomoć.
Ipak, jedan se natjecatelj izdvojio. Bio je to Petar, poznat i kao Gospodin Savršeni, koji im je bez oklijevanja pokazao gdje mogu pronaći ono što traže.
"Skroz tamo, na uglu", uputio ih je Petar prema štandu, a njegova gesta nije prošla nezapaženo.
Borna je kasnije pred kamerama pohvalila njegovo ponašanje, ne skrivajući koliko ju je ugodno iznenadio.
"Petar je bio najplemenitiji, stao je i objasnio nam gdje je Lao Lao piće. On je jedini neiskvaren na ovom natjecanju", zaključila je Borna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.