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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna pohvalila ljepotu domaćice, a onda se okrenula Vesni: 'Nisi ti pravo žensko'

Borna Kotromanić i Vesna Banović uživale su u doručku kod gostoljubivih domaćina, a Bornino oduševljenje ljepotom i elegancijom domaćice neočekivano je preraslo u raspravu o Vesninu stilu

RTL.hr
16.10.2026 23:00

Gusarice se u 'Asia Expressu' često nađu u zanimljivim raspravama, a ovoga puta povod je bio sasvim neočekivan. Dok su uživale u doručku kod gostoljubivih domaćina, Borna je počela komentirati ljepotu i eleganciju domaćice, no razgovor je ubrzo skrenuo na Vesnin stil odijevanja i njezinu ženstvenost.

Naime, domaćini su Gusarice srdačno primili u svoj dom i pripremili im doručak, a dok ih je domaćica posluživala, Borna nije mogla sakriti koliko ju je oduševila njezina pojava. Na hrvatskom jeziku počela je nizati komplimente.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Jako je lijepa. Ima nešto dostojanstveno u sebi, jako je ženstvena i elegantna", komentirala je Borna, očarana domaćičinim izgledom i držanjem.

No, Vesna se ubrzo uključila u razgovor i istaknula da svatko ima svoj način odijevanja. "Svatko ima svoj stil, ja se casual oblačim", objasnila je Vesna.

Borna joj je tada uputila prilično izravnu opasku koja je razgovor odvela u sasvim drugom smjeru. "Nisi ti pravo žensko", poručila joj je Borna.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Nego što?" odmah ju je upitala Vesna, tražeći objašnjenje njezinih riječi.

Borna je potom pojasnila na što je mislila, ističući da se njezina primjedba odnosila na Vesnin način odijevanja i izražavanja ženstvenosti. "U smislu ženstvenosti, znaš da nemaš baš ženstven stil", objasnila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

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