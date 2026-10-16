Borna pohvalila ljepotu domaćice, a onda se okrenula Vesni: 'Nisi ti pravo žensko'

Borna Kotromanić i Vesna Banović uživale su u doručku kod gostoljubivih domaćina, a Bornino oduševljenje ljepotom i elegancijom domaćice neočekivano je preraslo u raspravu o Vesninu stilu

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Gusarice se u 'Asia Expressu' često nađu u zanimljivim raspravama, a ovoga puta povod je bio sasvim neočekivan. Dok su uživale u doručku kod gostoljubivih domaćina, Borna je počela komentirati ljepotu i eleganciju domaćice, no razgovor je ubrzo skrenuo na Vesnin stil odijevanja i njezinu ženstvenost. Naime, domaćini su Gusarice srdačno primili u svoj dom i pripremili im doručak, a dok ih je domaćica posluživala, Borna nije mogla sakriti koliko ju je oduševila njezina pojava. Na hrvatskom jeziku počela je nizati komplimente.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"Jako je lijepa. Ima nešto dostojanstveno u sebi, jako je ženstvena i elegantna", komentirala je Borna, očarana domaćičinim izgledom i držanjem. No, Vesna se ubrzo uključila u razgovor i istaknula da svatko ima svoj način odijevanja. "Svatko ima svoj stil, ja se casual oblačim", objasnila je Vesna. Borna joj je tada uputila prilično izravnu opasku koja je razgovor odvela u sasvim drugom smjeru. "Nisi ti pravo žensko", poručila joj je Borna.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL