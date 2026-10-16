Borna pohvalila ljepotu domaćice, a onda se okrenula Vesni: 'Nisi ti pravo žensko'

Gusarice se u 'Asia Expressu' često nađu u zanimljivim raspravama, a ovoga puta povod je bio sasvim neočekivan. Dok su uživale u doručku kod gostoljubivih domaćina, Borna je počela komentirati ljepotu i eleganciju domaćice, no razgovor je ubrzo skrenuo na Vesnin stil odijevanja i njezinu ženstvenost.
Naime, domaćini su Gusarice srdačno primili u svoj dom i pripremili im doručak, a dok ih je domaćica posluživala, Borna nije mogla sakriti koliko ju je oduševila njezina pojava. Na hrvatskom jeziku počela je nizati komplimente.
"Jako je lijepa. Ima nešto dostojanstveno u sebi, jako je ženstvena i elegantna", komentirala je Borna, očarana domaćičinim izgledom i držanjem.
No, Vesna se ubrzo uključila u razgovor i istaknula da svatko ima svoj način odijevanja. "Svatko ima svoj stil, ja se casual oblačim", objasnila je Vesna.
Borna joj je tada uputila prilično izravnu opasku koja je razgovor odvela u sasvim drugom smjeru. "Nisi ti pravo žensko", poručila joj je Borna.
"Nego što?" odmah ju je upitala Vesna, tražeći objašnjenje njezinih riječi.
Borna je potom pojasnila na što je mislila, ističući da se njezina primjedba odnosila na Vesnin način odijevanja i izražavanja ženstvenosti. "U smislu ženstvenosti, znaš da nemaš baš ženstven stil", objasnila je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.