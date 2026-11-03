Borna ponovno oplela po Niki: 'Mogao je otići za svećenike, ne poduzetnike'

Borna Kotromanić i Niko Tokić Kartelo već su imali nekoliko trzavica u 'Asia Expressu', a Borna sada tvrdi da slične probleme s njim počinju primjećivati i ostali kandidati. U razgovoru s Vesnom otvoreno je komentirala njegov odnos prema drugim timovima

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Borna Kotromanić i Niko Tokić Kartelo tijekom 'Asia Expressa' već su imali nekoliko nesuglasica, a Borna je sada primijetila da napetosti s njim, prema njezinu dojmu, više nemaju samo ona i njezina rodica Vesna. Dok su se vozile prema idućoj lokaciji, Borna je s Vesnom komentirala odnose među kandidatima te iznijela svoje viđenje Nikina ponašanja. "Niko je svima počeo ići na živce, a ne samo nama", rekla je Borna.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Posebno joj se svidjelo novo pravilo prema kojem se više timova ne može voziti u istom automobilu jer smatra da je Niko takve situacije ranije koristio kako bi sebi osigurao određene prednosti. "Super mi je novo pravilo da se ne može više timova voziti u istom autu, pa ne može više žicati poene za sebe na račun toga. Tako dobije saveznike protiv nas", komentirala je.

icon-expand Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL