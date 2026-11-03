Borna ponovno oplela po Niki: 'Mogao je otići za svećenike, ne poduzetnike'

Borna Kotromanić i Niko Tokić Kartelo tijekom 'Asia Expressa' već su imali nekoliko nesuglasica, a Borna je sada primijetila da napetosti s njim, prema njezinu dojmu, više nemaju samo ona i njezina rodica Vesna.
Dok su se vozile prema idućoj lokaciji, Borna je s Vesnom komentirala odnose među kandidatima te iznijela svoje viđenje Nikina ponašanja. "Niko je svima počeo ići na živce, a ne samo nama", rekla je Borna.
Posebno joj se svidjelo novo pravilo prema kojem se više timova ne može voziti u istom automobilu jer smatra da je Niko takve situacije ranije koristio kako bi sebi osigurao određene prednosti.
"Super mi je novo pravilo da se ne može više timova voziti u istom autu, pa ne može više žicati poene za sebe na račun toga. Tako dobije saveznike protiv nas", komentirala je.
Borna se osvrnula i na način na koji se Niko, prema njezinu mišljenju, postavlja prema ostalim kandidatima.
"I predstavlja se za moralnu vertikalu. On bi svima držao prodike. Mogao je onda otići za svećenike, ne poduzetnike", zaključila je.
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