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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna ponovno oplela po Niki: 'Mogao je otići za svećenike, ne poduzetnike'

Borna Kotromanić i Niko Tokić Kartelo već su imali nekoliko trzavica u 'Asia Expressu', a Borna sada tvrdi da slične probleme s njim počinju primjećivati i ostali kandidati. U razgovoru s Vesnom otvoreno je komentirala njegov odnos prema drugim timovima

RTL.hr
03.11.2026 23:00

Borna Kotromanić i Niko Tokić Kartelo tijekom 'Asia Expressa' već su imali nekoliko nesuglasica, a Borna je sada primijetila da napetosti s njim, prema njezinu dojmu, više nemaju samo ona i njezina rodica Vesna.

Dok su se vozile prema idućoj lokaciji, Borna je s Vesnom komentirala odnose među kandidatima te iznijela svoje viđenje Nikina ponašanja. "Niko je svima počeo ići na živce, a ne samo nama", rekla je Borna.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Posebno joj se svidjelo novo pravilo prema kojem se više timova ne može voziti u istom automobilu jer smatra da je Niko takve situacije ranije koristio kako bi sebi osigurao određene prednosti.

"Super mi je novo pravilo da se ne može više timova voziti u istom autu, pa ne može više žicati poene za sebe na račun toga. Tako dobije saveznike protiv nas", komentirala je.

Ivan i Niko, Asia Express
Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL

Borna se osvrnula i na način na koji se Niko, prema njezinu mišljenju, postavlja prema ostalim kandidatima.

"I predstavlja se za moralnu vertikalu. On bi svima držao prodike. Mogao je onda otići za svećenike, ne poduzetnike", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić niko kartelo
Asia Express: Zmajeva ruta

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