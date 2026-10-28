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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna prala suđe pa se prisjetila književnika Ivana Raosa: 'Nazvao me marnom pčelom, hitrom lastavicom'

Zadatak pranja suđa koji su Jokeri dodijelili Gusaricama u 'Asia Expressu' Borni Kotromanić nije nimalo teško pao. Naprotiv, podsjetio ju je na djetinjstvo, druženja njezina djeda s književnicima i posebnu posvetu koju je svojedobno napisao Ivan Raos

RTL.hr
28.10.2026 21:45

Imunitet je Jokerima u 'Asia Expressu' donio priliku da ostalim timovima dodijele različite zadatke, a Gusarice su morale prati suđe. No Borni Kotromanić i njezinoj rodici Vesni taj zadatak nije teško pao. Štoviše, Bornu je podsjetio na lijepe uspomene iz djetinjstva i druženja s poznatim hrvatskim književnikom Ivanom Raosom.

"Kao mala sam uvijek prala suđe i to obožavala. Čak sam to radila kod djedovih prijatelja", prisjetila se Borna te otkrila kako je njezin djed bio okružen brojnim intelektualcima i književnicima.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Naš djed je bio intelektualac, mecena, uvijek okružen tom intelektualnom elitom, koja je bila dio njegova privatnog kruga. Često su se organizirale večere ili kod moje bake ili kod nekog od tih književnika", ispričala je Borna.

Među djedovim prijateljima bio je i književnik Ivan Raos, autor poznatog romana 'Prosjaci i sinovi'. Borna se prisjetila kako je kao djevojčica rado pomagala njegovoj supruzi nakon zajedničkih druženja. "Ivan Raos je imao kuću u Medovu Docu i onda bih ja uvijek njegovoj ženi pomagala prati suđe nakon tih gozbi", otkrila je.

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Njezina marljivost nije prošla nezapaženo, a književnik joj je posvetio i posebne riječi. Naime, u primjerku romana 'Prosjaci i sinovi' koji je poklonio njezinu djedu svakom je članu obitelji nadjenuo poseban opis.

"Svakog od članova naše obitelji je nekako nazvao, a mene je nazvao marnom pčelom, hitrom lastavicom", prisjetila se Borna.

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