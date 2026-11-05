Borna procijenila Niku: 'Vapi za pažnjom, mama valjda nije imala vremena za njega'

U posljednjoj epizodi 'Asia Expressa' Gazde su u nekoliko zadataka zaostajale za ostalim timovima, a među posljednjima su završili i kulinarski izazov u kojem su morali motati rižine smotuljke.
Kad su se svi timovi ponovno okupili na poretku, Niko Tokić Kartelo iznenadio je ostale neočekivanim potezom. "Dok ste vi svi savršeno spajali sarme, ja sam ih pokupio za vama, tu su mi u ruksaku", rekao je Niko i potom podijelio smotuljke ostalim kandidatima.
No Gusarice u njegovoj gesti nisu vidjele ništa posebno dobronamjerno. "S njim je teško znati što on misli. Nije ništa plemenito, pretpostavljam", komentirala je Vesna.
Borna Kotromanić bila je još izravnija. "Niko kad se ne može istaknuti rezultatom, vapi za pažnjom i želi je privući na bilo koji način. Pretpostavljam da je bio najmanje dijete u obitelji i da mama nije imala vremena za njega", rekla je.
Ni Niko nije ostao dužan pa se kasnije osvrnuo na Bornine riječi. "Ta mi žena ništa u životu ne znači niti ona ikome može biti primjer. Nego – 'ovaj je toksičan, vi ste mali mravi, ja sam zvijezda'... Bože dragi", poručio je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.