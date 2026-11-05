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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna procijenila Niku: 'Vapi za pažnjom, mama valjda nije imala vremena za njega'

Niko Tokić Kartelo iznenadio je ostale timove u 'Asia Expressu' kada je nakon kulinarskog zadatka podijelio smotuljke koje je pokupio za njima. Gusarice su odmah posumnjale u njegove motive, a uslijedila je nova razmjena oštrih komentara

RTL.hr
05.11.2026 15:00

U posljednjoj epizodi 'Asia Expressa' Gazde su u nekoliko zadataka zaostajale za ostalim timovima, a među posljednjima su završili i kulinarski izazov u kojem su morali motati rižine smotuljke.

Kad su se svi timovi ponovno okupili na poretku, Niko Tokić Kartelo iznenadio je ostale neočekivanim potezom. "Dok ste vi svi savršeno spajali sarme, ja sam ih pokupio za vama, tu su mi u ruksaku", rekao je Niko i potom podijelio smotuljke ostalim kandidatima.

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

No Gusarice u njegovoj gesti nisu vidjele ništa posebno dobronamjerno. "S njim je teško znati što on misli. Nije ništa plemenito, pretpostavljam", komentirala je Vesna.

Borna Kotromanić bila je još izravnija. "Niko kad se ne može istaknuti rezultatom, vapi za pažnjom i želi je privući na bilo koji način. Pretpostavljam da je bio najmanje dijete u obitelji i da mama nije imala vremena za njega", rekla je.

Ivan, Niko, Asia Express
Ivan, Niko, Asia Express FOTO: RTL

Ni Niko nije ostao dužan pa se kasnije osvrnuo na Bornine riječi. "Ta mi žena ništa u životu ne znači niti ona ikome može biti primjer. Nego – 'ovaj je toksičan, vi ste mali mravi, ja sam zvijezda'... Bože dragi", poručio je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić niko kartelo vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

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