Borna procijenila Niku: 'Vapi za pažnjom, mama valjda nije imala vremena za njega'

Niko Tokić Kartelo iznenadio je ostale timove u 'Asia Expressu' kada je nakon kulinarskog zadatka podijelio smotuljke koje je pokupio za njima. Gusarice su odmah posumnjale u njegove motive, a uslijedila je nova razmjena oštrih komentara

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U posljednjoj epizodi 'Asia Expressa' Gazde su u nekoliko zadataka zaostajale za ostalim timovima, a među posljednjima su završili i kulinarski izazov u kojem su morali motati rižine smotuljke. Kad su se svi timovi ponovno okupili na poretku, Niko Tokić Kartelo iznenadio je ostale neočekivanim potezom. "Dok ste vi svi savršeno spajali sarme, ja sam ih pokupio za vama, tu su mi u ruksaku", rekao je Niko i potom podijelio smotuljke ostalim kandidatima.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

No Gusarice u njegovoj gesti nisu vidjele ništa posebno dobronamjerno. "S njim je teško znati što on misli. Nije ništa plemenito, pretpostavljam", komentirala je Vesna. Borna Kotromanić bila je još izravnija. "Niko kad se ne može istaknuti rezultatom, vapi za pažnjom i želi je privući na bilo koji način. Pretpostavljam da je bio najmanje dijete u obitelji i da mama nije imala vremena za njega", rekla je.

icon-expand Ivan, Niko, Asia Express FOTO: RTL