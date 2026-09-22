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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna prozvala Katarinu da joj duguje pet dolara za mlijeko za tijelo, ona se šokirala: 'Ti si ovo izmislila'

Odluka Plazibata da Gazelama omoguće prednost, a Gusarice uspore za 15 minuta dodatno je podigla tenzije među timovima. Borna Kotromanić potom je otvorila sasvim novu temu i Katarinu Mamić pred svima podsjetila na navodni dug od pet dolara

RTL.hr
22.09.2026 21:55

Plazibati, Luciano i njegov otac Robert, kao osvajači amuleta dobili su važnu prednost u 'Asia Expressu' – mogli su odabrati jedan tim koji će zajedno s njima ubrzati, ali i jedan par kojem će utrku otežati za 15 minuta.

Luciano je odlučio povesti Gazele, Lunu Valas i Katarinu Mamić, dok je Gusaricama, Borni Kotromanić i Vesni Banović, odlučio zapapriti" i poslati ih 15 minuta unatrag.

Plazibati, Asia Express
Plazibati, Asia Express FOTO: RTL

Takva odluka nije najbolje sjela Borni, koja je ubrzo iskoristila priliku da se obrati Katarini.

"Samo da znaš, dužna si mi pet dolara. Uvalila si mi svoje mlijeko za tijelo da ti platim na kasi", rekla joj je Borna.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je djelovala iznenađeno te odmah ustvrdila kako ona mlijeko za tijelo uopće ne koristi. "Ti si ovo sad izmislila", odgovorila joj je.

Dok su ostali parovi sa strane uz podsmijeh pratili njihovu raspravu, Antoniju je zanimalo i otkud natjecateljicama novac za takvu kupovinu s obzirom na ograničeni budžet tijekom showa. 

Meri Smajo, Asia Express
Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Borna je objasnila da se situacija dogodila kada su tek stigli u Aziju i još koristili vlastiti novac.

"Kako je meni uvalila to mlijeko, ja se nisam snašla. Inače se ja snađem. Bez hvala", rekla je Borna, i dalje začuđena cijelom situacijom.

Katarina Mamić, Asia Express
Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je poslije kratko zaključila: "Ja ne znam što je tu ženu spopalo."

Show 'Asia Express': Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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