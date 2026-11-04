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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna se dobro naspavala, a onda se molitvom zahvalila: 'Blagoslovi Bože ovu našu domaćicu'

Borna Kotromanić i Vesna nakon buđenja u 'Asia Expressu' nisu skrivale zadovoljstvo mirnom noći i dobrim snom. Prije nastavka utrke Borna se posebno zahvalila domaćici te se za nju i pomolila

RTL.hr
04.11.2026 21:45

Nakon još jednog zahtjevnog dana u 'Asia Expressu', Borna Kotromanić i Vesna Banović jutro su dočekale dobro raspoložene i, što je u napornoj utrci posebno važno, naspavane.

"Super smo se naspavale, svježe, odmorne, regenerirane", zadovoljno je zaključila Vesna nakon buđenja.

Borna je otkrila da im je ovoga puta posebno odgovaralo što su tijekom noći imale više mira. Iako cijene blizinu i gostoprimstvo domaćina, priznala je da zajednički smještaj ponekad znači i vrlo rano buđenje.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Lijepo je nekad kad su ti domaćini uz tebe, da te griju, ali kad počnu žene ujutro u četiri sata kuhati, teško je to buđenje. Ovako nikog nije bilo u blizini pa smo se mogle naspavati", objasnila je Borna.

Nakon mirne noći došlo je vrijeme za nastavak utrke, no prije odlaska Borna nije zaboravila domaćicu koja im je pružila smještaj.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Blagoslovi, Bože, ovu našu domaćicu, koja nam je dala ovaj prekrasan smještaj noćas i svoje gostoprimstvo", pomolila se Borna.

Gusarice su tako novi dan u 'Asia Expressu' započele odmorne, zahvalne i spremne za nove izazove koji ih čekaju na putu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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