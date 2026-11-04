Borna se dobro naspavala, a onda se molitvom zahvalila: 'Blagoslovi Bože ovu našu domaćicu'

Nakon još jednog zahtjevnog dana u 'Asia Expressu', Borna Kotromanić i Vesna Banović jutro su dočekale dobro raspoložene i, što je u napornoj utrci posebno važno, naspavane.

"Super smo se naspavale, svježe, odmorne, regenerirane", zadovoljno je zaključila Vesna nakon buđenja.

Borna je otkrila da im je ovoga puta posebno odgovaralo što su tijekom noći imale više mira. Iako cijene blizinu i gostoprimstvo domaćina, priznala je da zajednički smještaj ponekad znači i vrlo rano buđenje.