Borna se razveselila Luninu povratku i poručila: 'Ona će uspjeti menadžirati Katarinu'

Nakon što je zbog smrti sestre Stelle napustila 'Asia Express' i vratila se u Zagreb, Luna Valas odlučila je nastaviti ono što je započela te se ponovno pridružila utrci.

"Ajme, napokon. Osjećam se potpuno sad kad je Luna tu. Od početka govorimo da smo kao jin i jang i stvarno se osjećam upotpunjeno", priznala je Katarina nakon njihova ponovnog susreta.