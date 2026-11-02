Borna se razveselila Luninu povratku i poručila: 'Ona će uspjeti menadžirati Katarinu'

Nakon što je zbog smrti sestre Stelle napustila 'Asia Express' i vratila se u Zagreb, Luna Valas odlučila je nastaviti ono što je započela te se ponovno pridružila utrci.
"Ajme, napokon. Osjećam se potpuno sad kad je Luna tu. Od početka govorimo da smo kao jin i jang i stvarno se osjećam upotpunjeno", priznala je Katarina nakon njihova ponovnog susreta.
Lunin povratak tako je ponovno spojio originalni tandem Gazela, a bilo je jasno koliko je Katarini nedostajala partnerica s kojom je i krenula u avanturu.
Na njihov ponovni susret osvrnula se i Borna Kotromanić. "Ona će uspjeti malo menadžirati Katarinu, pa neće imati svoje erektične ispade", komentirala je Borna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.