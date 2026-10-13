Borna se u 'Asia Expressu' osjeća kao u gumenjaku na moru: 'A to mi je veći gušt nego li jahta'

U 'Asia Expressu' svaka je sekunda dragocjena, a natjecatelji neprestano jure prema sljedećem cilju. Ipak, koliko god joj je stalo do pobjede, Borna ne zaboravlja uživati u malim trenucima koji ovu avanturu čine posebnom.

Dok je utrka trajala punom parom, Borna i njezina partnerica Vesna Banović imale su problema s prijevozom. Vozile su se ui prikolici vozila, na otvorenom, ali i vrlo brzo ostale bez tog prijevoza. Ipak, Borna nije žalila, već se fokusirala na pozitivne strane.

"Meni je ova vožnja na otvorenom bila toliko omamljujuća, relaksirajuća. To su stvarno ti najbolji dijelovi utrke, zarazni momenti", ispričala je Borna.