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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna se u 'Asia Expressu' osjeća kao u gumenjaku na moru: 'A to mi je veći gušt nego li jahta'

Iako u 'Asia Expressu' svaka minuta može odlučiti o pobjedi, Borna ne dopušta da joj natjecateljski tempo pokvari uživanje u avanturi. Tijekom jedne vožnje na otvorenom potpuno se prepustila trenutku, a doživljaj ju je toliko oduševio da ga je usporedila s omiljenim ljetnim užitkom na moru

RTL.hr
13.10.2026 14:00

U 'Asia Expressu' svaka je sekunda dragocjena, a natjecatelji neprestano jure prema sljedećem cilju. Ipak, koliko god joj je stalo do pobjede, Borna ne zaboravlja uživati u malim trenucima koji ovu avanturu čine posebnom.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Dok je utrka trajala punom parom, Borna i njezina partnerica Vesna Banović imale su problema s prijevozom. Vozile su se ui prikolici vozila, na otvorenom, ali i vrlo brzo ostale bez tog prijevoza. Ipak, Borna nije žalila, već se fokusirala na pozitivne strane. 

"Meni je ova vožnja na otvorenom bila toliko omamljujuća, relaksirajuća. To su stvarno ti najbolji dijelovi utrke, zarazni momenti", ispričala je Borna.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Osjećaj slobode i uživanja u vožnji usporedila je s jednim od svojih omiljenih ljetnih užitaka. "To bih usporedila s vožnjom na gumenjaku na moru, što mi je uvijek veći gušt nego na jahti", objasnila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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