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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna tepala i pjevala piliću dok se izlijegao, a Vesna poručila: 'Dat ćemo mu ime Voyo!'

Borna Kotromanić i Vesna u 'Asia Expressu' doživjele su poseban trenutak kada su kod domaćina u Laosu pronašle inkubator za piliće. Prizor izlijeganja malenog pilića toliko ih je oduševio da su mu odlučile dati i ime!

RTL.hr
21.10.2026 21:45

Gusarice Borna Kotromanić i Vesna tijekom svoje avanture u 'Asia Expressu' doživjele su nesvakidašnji trenutak. Kod domaćina u Laosu pronašle su inkubator za piliće, a ubrzo su imale priliku svjedočiti i izlijeganju jednog od njih.

Vesna je držala jaje dok su zajedno iščekivale dolazak pilića na svijet, a Borna mu je odlučila čak i zapjevati. "Danas jutrom, ranom zorom, svanuo je divan dan, našem piletu rođendan", pjevala je Borna. Kada je pilić počeo probijati ljusku, raznježeno ga je bodrila riječima: "Icuce, icuce!"

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

"Nikad nisam prisustvovala ovakvom prizoru izlijeganja pilića. Predobro. Predivan osjećaj", oduševljeno je komentirala Borna, kojoj će ovaj trenutak zasigurno ostati u lijepom sjećanju.

A maleni pilić nije ostao ni bez imena! "Dat ćemo mu ime Voyo", predložila je Vesna i tako zaokružila ovaj simpatičan trenutak njihove avanture u Laosu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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