Borna tepala i pjevala piliću dok se izlijegao, a Vesna poručila: 'Dat ćemo mu ime Voyo!'

Gusarice Borna Kotromanić i Vesna tijekom svoje avanture u 'Asia Expressu' doživjele su nesvakidašnji trenutak. Kod domaćina u Laosu pronašle su inkubator za piliće, a ubrzo su imale priliku svjedočiti i izlijeganju jednog od njih.

Vesna je držala jaje dok su zajedno iščekivale dolazak pilića na svijet, a Borna mu je odlučila čak i zapjevati. "Danas jutrom, ranom zorom, svanuo je divan dan, našem piletu rođendan", pjevala je Borna. Kada je pilić počeo probijati ljusku, raznježeno ga je bodrila riječima: "Icuce, icuce!"