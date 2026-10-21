Borna tepala i pjevala piliću dok se izlijegao, a Vesna poručila: 'Dat ćemo mu ime Voyo!'

Gusarice Borna Kotromanić i Vesna tijekom svoje avanture u 'Asia Expressu' doživjele su nesvakidašnji trenutak. Kod domaćina u Laosu pronašle su inkubator za piliće, a ubrzo su imale priliku svjedočiti i izlijeganju jednog od njih.
Vesna je držala jaje dok su zajedno iščekivale dolazak pilića na svijet, a Borna mu je odlučila čak i zapjevati. "Danas jutrom, ranom zorom, svanuo je divan dan, našem piletu rođendan", pjevala je Borna. Kada je pilić počeo probijati ljusku, raznježeno ga je bodrila riječima: "Icuce, icuce!"
"Nikad nisam prisustvovala ovakvom prizoru izlijeganja pilića. Predobro. Predivan osjećaj", oduševljeno je komentirala Borna, kojoj će ovaj trenutak zasigurno ostati u lijepom sjećanju.
A maleni pilić nije ostao ni bez imena! "Dat ćemo mu ime Voyo", predložila je Vesna i tako zaokružila ovaj simpatičan trenutak njihove avanture u Laosu.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.