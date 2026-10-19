Borna u Laosu oživjela uspomene na život u Francuskoj: 'Ne fali mi Pariz, fali mi vrhunski kroasan'

Natjecatelji 'Asia Expressa' tijekom utrke susreću se s raznim izazovima, a jedan od zadataka odveo ih je u potragu za točno određenim kafićem. Ondje su morali nabaviti kroasane i namazati ih Linoladom, a ovaj je zadatak posebno razveselio Bornu Kotromanić .

Naime, Borna je deset godina živjela u Parizu, a upravo ju je okus kroasana podsjetio na jedan od rijetkih detalja koji joj nedostaju iz francuske prijestolnice.

"Nakon mojih deset godina u Parizu, često me pitaju fali li mi Pariz. Ja uvijek kažem da mi ne fali. I ne lažem. Ali ono što mi fali je vrhunski kroasan", priznala je Borna.