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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna u Laosu oživjela uspomene na život u Francuskoj: 'Ne fali mi Pariz, fali mi vrhunski kroasan'

Iako je deset godina provela u Parizu, Borna Kotromanić tvrdi da joj francuska prijestolnica nimalo ne nedostaje. Ipak, postoji jedna stvar za kojom i dalje žudi, a upravo ju je pronašla tijekom jednog od zadataka u 'Asia Expressu'

RTL.hr
19.10.2026 23:00

Natjecatelji 'Asia Expressa' tijekom utrke susreću se s raznim izazovima, a jedan od zadataka odveo ih je u potragu za točno određenim kafićem. Ondje su morali nabaviti kroasane i namazati ih Linoladom, a ovaj je zadatak posebno razveselio Bornu Kotromanić.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Naime, Borna je deset godina živjela u Parizu, a upravo ju je okus kroasana podsjetio na jedan od rijetkih detalja koji joj nedostaju iz francuske prijestolnice.

"Nakon mojih deset godina u Parizu, često me pitaju fali li mi Pariz. Ja uvijek kažem da mi ne fali. I ne lažem. Ali ono što mi fali je vrhunski kroasan", priznala je Borna.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Čini se da je upravo takav pronašla tijekom utrke u Laosu. "I danas ovaj kroasan koji se topio u ustima. I ne znam bi li me trebalo biti sram da odem iz Laosa i da je ono što ću najviše pamtiti kroasan", iskreno je komentirala.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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