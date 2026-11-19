Bornu su ponijele emocije kada su ona i Vesna osvojile imunitet i osigurale si prolazak u top 4 u 'Asia Expressu' . "Meni je samo Bog pomogao odvoziti ovu biciklu. Ja ne znam voziti ni normalnu, a kamoli ovu", rekla je u suzama.

"Ja sam samo vikala: 'Bože, pomozi mi. Bože, pomozi mi. Što ću sad? Ne mogu odustati'", ispričala je Borna. Otkrila je da joj je bilo teško i jer ju je sjedalo bicikla probadalo. "Mislim, ovo je čudo stvarno. Vožnja na biciklu, toliki komad puta je čudo. Stvarno, to je bilo najteže i gotovo nemoguće", rekla je Borna.