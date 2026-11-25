Luciano je iznenadio Gusarice naljepnicom Gazela koja je završila utopljena u čaši

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Spartanci su se pridružili Gusaricama u smještaju nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu', a Luciano ih je dok su jeli iznenadio naljepnicama od Gazela. "Da staviš na bicikl", rekao je Borni kroz smijeh.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Borna je tu naljepnicu utopila u čaši s pićem. "Sutra ćemo im mahati", istaknula je.

icon-expand Naljepnica Gazela, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Ja se nadam da će one u principu ispasti, ne sad da one mene nešto smetaju, ali jednostavno kontaminiraju zrak i okruženje u kojem jesu pa mislim da bi bilo vrijeme da odu doma", rekla je Vesna.

icon-expand Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL