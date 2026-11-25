Spartanci su se pridružili Gusaricama u smještaju nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu', a Luciano ih je dok su jeli iznenadio naljepnicama od Gazela. "Da staviš na bicikl", rekao je Borni kroz smijeh.
Borna je tu naljepnicu utopila u čaši s pićem. "Sutra ćemo im mahati", istaknula je.
"Ja se nadam da će one u principu ispasti, ne sad da one mene nešto smetaju, ali jednostavno kontaminiraju zrak i okruženje u kojem jesu pa mislim da bi bilo vrijeme da odu doma", rekla je Vesna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.