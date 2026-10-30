Borna žestoko oplela po Niki: 'Više puta se ponio kao nešto što jako loše miriši'

Sukobi Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana već su nekoliko puta privukli pozornost ostalih natjecatelja 'Asia Expressa' . Njihov odnos bio je tema brojnih rasprava, a o načinu na koji Niko komunicira sa svojim partnerom govorilo se i na vijeću, a sada se na cijelu situaciju osvrnula i Borna Kotromanić .

I sama je tijekom natjecanja imala nekoliko nesuglasica s Nikom. Svoje mišljenje o njegovu ponašanju iznijela je vrlo otvoreno, pritom se posluživši i igrom riječi na račun imena njegova tima.

"Niko se toliko puta ponio kao G, ali ne G kao Gazde, nego nešto što jako loše miriši. I ne samo prema nama, kao paru i konkurenciji, nego i prema vlastitom partneru", poručila je Borna.