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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna žestoko oplela po Niki: 'Više puta se ponio kao nešto što jako loše miriši'

Odnos Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana već je nekoliko puta bio tema rasprava u 'Asia Expressu', a sada je svoje mišljenje iznijela i Borna Kotromanić. Nije se suzdržavala u komentiranju njegova ponašanja

RTL.hr
30.10.2026 21:45

Sukobi Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana već su nekoliko puta privukli pozornost ostalih natjecatelja 'Asia Expressa'. Njihov odnos bio je tema brojnih rasprava, a o načinu na koji Niko komunicira sa svojim partnerom govorilo se i na vijeću, a sada se na cijelu situaciju osvrnula i Borna Kotromanić.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

I sama je tijekom natjecanja imala nekoliko nesuglasica s Nikom. Svoje mišljenje o njegovu ponašanju iznijela je vrlo otvoreno, pritom se posluživši i igrom riječi na račun imena njegova tima.

"Niko se toliko puta ponio kao G, ali ne G kao Gazde, nego nešto što jako loše miriši. I ne samo prema nama, kao paru i konkurenciji, nego i prema vlastitom partneru", poručila je Borna.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Time je jasno dala do znanja da njezine zamjerke Niki nisu vezane samo uz njihove međusobne sukobe, već i uz način na koji se, prema njezinu mišljenju, odnosi prema Ivanu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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