Borna Zlatne dečke proglasila uzorom, Niko reagirao: 'Od prvog dana im se ulizala'

Ante Travizi pitao je Gusarice postoji li u 'Asia Expressu' par koji im je uzor, a Borna Kotromanić bez puno razmišljanja izdvojila je Zlatne dečke.

"Zlatni dečki su nam kao starija braća. Oni su nam uzor svojim sportskim elanom, konzistentnom energijom, entuzijazmom, snalaženjem u različitim zadacima, imaju i spretnost u rukama, i dobru memoriju, imaju i brze noge", nabrajala je Borna njihove kvalitete.

Dodala je i kako posebno cijeni njihov odnos prema drugim natjecateljima. "Imaju tu neku želju da budu najbolji, da nikog ne popikavaju, da nikome ne otežavaju i želimo toksičnost maknuti čim dalje od sebe", zaključila je.