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Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Zlatne dečke proglasila uzorom, Niko reagirao: 'Od prvog dana im se ulizala'

Borna Kotromanić bez razmišljanja je Zlatne dečke proglasila uzorom Gusarica u 'Asia Expressu', no njezine pohvale nisu jednako dobro sjele svim natjecateljima. Luna se zapitala čemu takve izjave, Niko ju je optužio za ulizivanje, a Nikša priznao da mu je pomalo neugodno

RTL.hr
04.11.2026 23:00

Ante Travizi pitao je Gusarice postoji li u 'Asia Expressu' par koji im je uzor, a Borna Kotromanić bez puno razmišljanja izdvojila je Zlatne dečke.

"Zlatni dečki su nam kao starija braća. Oni su nam uzor svojim sportskim elanom, konzistentnom energijom, entuzijazmom, snalaženjem u različitim zadacima, imaju i spretnost u rukama, i dobru memoriju, imaju i brze noge", nabrajala je Borna njihove kvalitete.

Dodala je i kako posebno cijeni njihov odnos prema drugim natjecateljima. "Imaju tu neku želju da budu najbolji, da nikog ne popikavaju, da nikome ne otežavaju i želimo toksičnost maknuti čim dalje od sebe", zaključila je.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Njezine riječi odmah su izazvale reakcije drugih parova. "Ne znam čemu potreba da se uopće izlazi s takvim izjavama", komentirala je Luna Valas.

Niko Tokić Kartelo bio je još izravniji. "Tko će to znati što je njima u glavi. Borna se od prvog dana ulizala tim Zlatnim dečkima da je to neumjesno", rekao je.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Nikša Kaleb zahvalio je Borni na lijepim riječima, no priznao je da mu je zbog svega pomalo neugodno. "Mislimo da smo svi isti. Nastojimo prikazati to što jesmo", rekao je.

Kasnije se pred kamerama osvrnuo i na moguću drugu stranu takvih pohvala. "S jedne strane nam je to minus jer nam mogu to krivo protumačiti kao da smo njezini miljenici", zaključio je Nikša.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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