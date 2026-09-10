Borni Kotromanić prvi put prekipjelo u 'Asia Expressu': 'Kada je netko tako nekompetentan, to me zna frustrirati'

Uvijek smirene Borna Kotromanić i Vesna u trećoj epizodi 'Asia Expressa' prvi put su izgubile kontrolu nad situacijom. Pokušaj da uz pomoć djelatnice hotela pronađu pravi put pretvorio se u novu prepreku, a Borna je otvoreno priznala što ju je najviše zasmetalo

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Treća epizoda 'Asia Expressa' donijela je i jednu dosad neviđenu stranu Borne Kotromanić i njezine rodice Vesne. Iako su tijekom putovanja uglavnom djelovale smireno i staloženo, pritisak utrke za njih je ovaj put ipak postao prevelik, pa su počele gubiti strpljenje.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

U jednom trenutku Borna je odlučila potražiti pomoć u jednom finom hotelu, vjerujući da će joj djelatnici moći dati točne upute za nastavak puta. Ljubazna djelatnica pomogla im je, dala upute, a čak ih je i isprintala kako bi im putovanje bilo jednostavnije.

Vrtnja u krug

No, nakon određenog vremena vožnje, pokazalo se da ipak nisu stigle na pravo mjesto. Njihov se vozač ponovno vratio pred isti hotel, a Borna nije skrivala razočaranje zbog situacije. "Trebala sam ja sjesti za njezin kompjuter i utipkati što mi je trebalo, a ne njoj prepustiti povjerenje", komentirala je Borna, smatrajući da je trebala više kontrolirati situaciju.

icon-expand Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL