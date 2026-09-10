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Asia Express: Zmajeva ruta

Borni Kotromanić prvi put prekipjelo u 'Asia Expressu': 'Kada je netko tako nekompetentan, to me zna frustrirati'

Uvijek smirene Borna Kotromanić i Vesna u trećoj epizodi 'Asia Expressa' prvi put su izgubile kontrolu nad situacijom. Pokušaj da uz pomoć djelatnice hotela pronađu pravi put pretvorio se u novu prepreku, a Borna je otvoreno priznala što ju je najviše zasmetalo

RTL.hr
10.09.2026 21:15

Treća epizoda 'Asia Expressa' donijela je i jednu dosad neviđenu stranu Borne Kotromanić i njezine rodice Vesne. Iako su tijekom putovanja uglavnom djelovale smireno i staloženo, pritisak utrke za njih je ovaj put ipak postao prevelik, pa su počele gubiti strpljenje.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

U jednom trenutku Borna je odlučila potražiti pomoć u jednom finom hotelu, vjerujući da će joj djelatnici moći dati točne upute za nastavak puta. Ljubazna djelatnica pomogla im je, dala upute, a čak ih je i isprintala kako bi im putovanje bilo jednostavnije.

Vrtnja u krug

No, nakon određenog vremena vožnje, pokazalo se da ipak nisu stigle na pravo mjesto. Njihov se vozač ponovno vratio pred isti hotel, a Borna nije skrivala razočaranje zbog situacije.

"Trebala sam ja sjesti za njezin kompjuter i utipkati što mi je trebalo, a ne njoj prepustiti povjerenje", komentirala je Borna, smatrajući da je trebala više kontrolirati situaciju.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

U nastavku je otvoreno rekla što ju je zasmetalo: "Ali kad radiš u jednom takvom hotelu i ako si toliko nekompetentan, to su stvari koje me znaju frustrirati, zato što mislim da joj tamo nije mjesto."

Njezina rodica Vesna također nije ostala ravnodušna. Djelatnici je kratko uputila: "Hvala", ali čim su zatvorile vrata automobila, dodala je s dozom sarkazma: "Za ništa."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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