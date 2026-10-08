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Asia Express: Zmajeva ruta

Borni laknulo nakon razgovora na vijeću 'Asia Expressa': 'Drago mi je da više nismo u sukobu'

Pinov komentar o fantomima dan ranije nije dobro sjeo Gusaricama, pa se cijela situacija ponovno otvorila na vijeću u 'Asia Expressu'. Pino je priznao da njegove šale ponekad završe nesporazumom, a na kraju je ipak stiglo olakšanje – čini se da sukoba nema

RTL.hr
08.10.2026 14:00

Dan ranije Gusarice su se uvrijedile na Pinov komentar kada ih je nazvao fantomima. Pino je time, činilo se, želio poručiti da se često pojavljuju ondje gdje ih drugi natjecatelji ne očekuju, no njegove riječi nisu bile najbolje prihvaćene.

Borna, Pino, Asia Express
Borna, Pino, Asia Express FOTO: RTL

Tema se ponovno otvorila na vijeću, gdje je Pino prokomentirao kako mu se i ranije događalo da njegove šale ne naiđu na reakciju kakvu je očekivao. "Nije to rijetkost da kad ja bacim foru da se netko uvrijedi", rekao je Pino.

Borna je odmah pokušao okrenuti situaciju na šalu. "To znači da je fora super", dobacila je.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, čini se da je razgovor na vijeću pomogao razjasniti nesporazum. Borna je poslije priznala da joj je najvažnije što među njima ipak nema ozbiljnijeg problema. "Ne znam je li bila šala ili ne, ali mi je laknulo da nismo u sukobu", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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