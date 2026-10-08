Borni laknulo nakon razgovora na vijeću 'Asia Expressa': 'Drago mi je da više nismo u sukobu'

Dan ranije Gusarice su se uvrijedile na Pinov komentar kada ih je nazvao fantomima. Pino je time, činilo se, želio poručiti da se često pojavljuju ondje gdje ih drugi natjecatelji ne očekuju, no njegove riječi nisu bile najbolje prihvaćene.

Tema se ponovno otvorila na vijeću, gdje je Pino prokomentirao kako mu se i ranije događalo da njegove šale ne naiđu na reakciju kakvu je očekivao. "Nije to rijetkost da kad ja bacim foru da se netko uvrijedi", rekao je Pino.

Borna je odmah pokušao okrenuti situaciju na šalu. "To znači da je fora super", dobacila je.