Borni se opet u 'Asia Expressu' nasmiješio univerzum: 'Kao i obično, spavamo u najboljoj kući u selu'

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna Banović u 'Asia Expressu' našle su se pred novim izazovom – pronalaskom prenoćišta. No, njih dvije nisu bile spremne pristati na bilo kakav smještaj, već su odmah odlučile potražiti najbolje što selo nudi.
"Prvo bacimo pogled i registriramo koje su kuće najljepše", objasnila je Borna njihovu taktiku, dok se Vesna duhovito nadovezala: "Sudimo kuće po koricama."
Njihova strategija pokazala se uspješnom jer su uspjele pronaći smještaj, i to ni manje ni više nego kod lokalnog šerifa! "Čim ti sebi postaviš određenu ljestvicu, i univerzum se poštela po tome", zadovoljno je komentirala Borna.
"Ukazala nam se prilika i čast da spavamo kod lokalnog šerifa", otkrila je Vesna.
Borna nije skrivala oduševljenje pronađenim smještajem te je u svom prepoznatljivom stilu zaključila: "Kao i obično, spavamo u najboljoj kući u selu."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.