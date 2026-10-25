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Asia Express: Zmajeva ruta

Borni se opet u 'Asia Expressu' nasmiješio univerzum: 'Kao i obično, spavamo u najboljoj kući u selu'

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna Banović u 'Asia Expressu' ponovno su pokazale da imaju visoke kriterije, čak i kada je riječ o pronalasku prenoćišta. Njihova taktika bila je jednostavna – prvo pronaći najljepše kuće u selu, a onda se nadati najboljem

RTL.hr
25.10.2026 08:00

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna Banović u 'Asia Expressu' našle su se pred novim izazovom – pronalaskom prenoćišta. No, njih dvije nisu bile spremne pristati na bilo kakav smještaj, već su odmah odlučile potražiti najbolje što selo nudi.

"Prvo bacimo pogled i registriramo koje su kuće najljepše", objasnila je Borna njihovu taktiku, dok se Vesna duhovito nadovezala: "Sudimo kuće po koricama."

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Njihova strategija pokazala se uspješnom jer su uspjele pronaći smještaj, i to ni manje ni više nego kod lokalnog šerifa! "Čim ti sebi postaviš određenu ljestvicu, i univerzum se poštela po tome", zadovoljno je komentirala Borna.

"Ukazala nam se prilika i čast da spavamo kod lokalnog šerifa", otkrila je Vesna.

Borna nije skrivala oduševljenje pronađenim smještajem te je u svom prepoznatljivom stilu zaključila: "Kao i obično, spavamo u najboljoj kući u selu."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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