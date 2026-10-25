Borni se opet u 'Asia Expressu' nasmiješio univerzum: 'Kao i obično, spavamo u najboljoj kući u selu'

"Prvo bacimo pogled i registriramo koje su kuće najljepše", objasnila je Borna njihovu taktiku, dok se Vesna duhovito nadovezala: "Sudimo kuće po koricama."

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna Banović u 'Asia Expressu' našle su se pred novim izazovom – pronalaskom prenoćišta. No, njih dvije nisu bile spremne pristati na bilo kakav smještaj, već su odmah odlučile potražiti najbolje što selo nudi.

Njihova strategija pokazala se uspješnom jer su uspjele pronaći smještaj, i to ni manje ni više nego kod lokalnog šerifa! "Čim ti sebi postaviš određenu ljestvicu, i univerzum se poštela po tome", zadovoljno je komentirala Borna.

"Ukazala nam se prilika i čast da spavamo kod lokalnog šerifa", otkrila je Vesna.

Borna nije skrivala oduševljenje pronađenim smještajem te je u svom prepoznatljivom stilu zaključila: "Kao i obično, spavamo u najboljoj kući u selu."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.