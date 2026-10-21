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Asia Express: Zmajeva ruta

Bornin opširan i poetičan govor o planinama izazvao urnebesne reakcije! Luka: 'Sunce moje jedino...'

Borna Kotromanić nije skrivala oduševljenje prirodom Laosa, a njezin slikovit opis planinskog krajolika izazvao je urnebesne reakcije ostalih kandidata 'Asia Expressa'. Dok je ona govorila o ljepotama prirode, drugi su se smijali, čudili, pa čak i zijevali!

RTL.hr
21.10.2026 23:00

Borna Kotromanić u 'Asia Expressu' još je jednom pokazala koliko je fascinira priroda. Promatrajući impresivne planine Laosa, prepustila se nadahnutom i slikovitom opisivanju krajolika, dok su je ostali kandidati slušali s vrlo različitim izrazima lica.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

"Ove planine, kao divovi, djedovi, nešto moćno, zaštitnički, iskonsko i ova bujna zelena vegetacija koja je tako rijetka kad imaš vrhove koji se spajaju s nebom", započela je Borna, pa nastavila uspoređivati planine Laosa s onima u Europi. "Kod nas u Europi kad je nešto na visini, uvijek je ili golo ili bijelo. Vrlo rijetko je da nebo dodiruje tu bujnu vegetaciju i stvarno, i energetski mi je kao povratak kući", objasnila je.

No, dok je Borna uživala u opisivanju prirodnih ljepota, reakcije ostalih kandidata bile su priča za sebe. Katarina nije mogla suspregnuti smijeh, Petar je zijevao, a Niko je podignutim obrvama pokazao svoje čuđenje.

Katarina, Luka, Asia Express
Katarina, Luka, Asia Express FOTO: RTL

Cijelu je situaciju dodatno začinio Luka svojim komentarom. "Sunce moje jedino. Šest sati bi mogla pričati", poručio je, dajući do znanja da Bornino nadahnuto opisivanje krajolika može potrajati!

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić luka petrušić
Asia Express: Zmajeva ruta

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