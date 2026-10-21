Bornin opširan i poetičan govor o planinama izazvao urnebesne reakcije! Luka: 'Sunce moje jedino...'

Borna Kotromanić u 'Asia Expressu' još je jednom pokazala koliko je fascinira priroda. Promatrajući impresivne planine Laosa, prepustila se nadahnutom i slikovitom opisivanju krajolika, dok su je ostali kandidati slušali s vrlo različitim izrazima lica.

"Ove planine, kao divovi, djedovi, nešto moćno, zaštitnički, iskonsko i ova bujna zelena vegetacija koja je tako rijetka kad imaš vrhove koji se spajaju s nebom", započela je Borna, pa nastavila uspoređivati planine Laosa s onima u Europi. "Kod nas u Europi kad je nešto na visini, uvijek je ili golo ili bijelo. Vrlo rijetko je da nebo dodiruje tu bujnu vegetaciju i stvarno, i energetski mi je kao povratak kući", objasnila je.

No, dok je Borna uživala u opisivanju prirodnih ljepota, reakcije ostalih kandidata bile su priča za sebe. Katarina nije mogla suspregnuti smijeh, Petar je zijevao, a Niko je podignutim obrvama pokazao svoje čuđenje.