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Asia Express: Zmajeva ruta

Bornu Kotromanić i Vesnu oduševio potez domaćice: 'Plaća im je 200 dolara, a ona je kupila posteljinu za 30'

Nakon brojnih neobičnih i zahtjevnih noćenja u 'Asia Expressu', Borna Kotromanić i Vesna Banović pronašle su smještaj koji ih nije osvojio luksuzom, već pažnjom domaćice. Jedan mali, ali za njih veliki znak gostoprimstva posebno ih je dirnuo

RTL.hr
01.10.2026 15:00

Iako su natjecatelji 'Asia Expressa' stigli u jedno od najsiromašnijih sela u Kambodži tijekom svog putovanja, tamošnje gostoprimstvo još ih je jednom iznenadilo. Skromni uvjeti nisu spriječili domaćine da im pruže toplu dobrodošlicu, a jedan potez posebno je dirnuo Bornu Kotromanić i Vesnu Banović.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Gusarice su svoj smještaj pronašle kod domaćice koja im je ponudila jednostavan, ali srdačan krov nad glavom. Iako uvjeti nisu bili luksuzni, djevojke su bile oduševljene pažnjom koju su dobile.

'Svaka im čast'

Posebno ih je dirnulo što je domaćica zbog njihovog dolaska napravila dodatni korak.

"Njima je plaća prosječna 200 dolara, ona je kupila novu posteljinu za 30 dolara. Ali svaka im čast", komentirale su Borna i Vesna.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Za Bornu je upravo ta gesta pokazala koliko im je domaćica željela pružiti najbolje što može.

"Šteta što je samo jednu no", rekla je Borna nakon boravka u njihovom domu.

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asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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