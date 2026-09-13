Bornu Kotromanić ne brinu prenoćišta u 'Asia Expressu': 'Ja mogu u glamuru i luksuzu, ali i u oskudici'

Jedan od najvećih izazova u 'Asia Expressu' nije samo prijeći zadanu rutu i pobijediti u zadacima, već pronaći ono najosnovnije – mjesto za spavanje. Nakon napornog dana putovanja, natjecatelje ne čeka udoban hotel ni unaprijed rezerviran smještaj, već nova neizvjesnost.
Pravila je jasno objasnila voditeljica Antonija Blaće: "Nema hotela, nema rezervacije, nema komfora. Vi ste sami odgovorni gdje ćete spavati."
Upravo je potraga za krovom nad glavom jedan od trenutaka kada natjecatelji moraju izaći iz svoje zone komfora, osloniti se na ljubaznost lokalnog stanovništva i pronaći način kako osigurati noćenje u potpuno nepoznatom okruženju.
Spremna na sve
No, Borna Kotromanić od samog početka nije pokazivala strah zbog tog izazova. Za nju su i luksuzni uvjeti, ali i skromniji način života dio iskustva.
Ja mogu i u luksuzu i glamuru, a mogu i u oskudici", rekla je Borna, pokazujući da joj prilagodba na različite okolnosti nije problem.
Upravo takva sposobnost snalaženja jedna je od ključnih stvari u 'Asia Expressu' – jer nakon što se ugase kamere, natjecateljima ostaje samo ono što mogu pronaći, dogovoriti i izboriti sami.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.