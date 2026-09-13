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Asia Express: Zmajeva ruta

Bornu Kotromanić ne brinu prenoćišta u 'Asia Expressu': 'Ja mogu u glamuru i luksuzu, ali i u oskudici'

Dok se mnogi natjecatelji u 'Asia Expressu' najviše pribojavaju trenutka kada će morati pronaći smještaj, Borna Kotromanić od početka je bila spremna na sve. Život bez luksuza i komfora nije je obeshrabrio

RTL.hr
13.09.2026 09:00

Jedan od najvećih izazova u 'Asia Expressu' nije samo prijeći zadanu rutu i pobijediti u zadacima, već pronaći ono najosnovnije – mjesto za spavanje. Nakon napornog dana putovanja, natjecatelje ne čeka udoban hotel ni unaprijed rezerviran smještaj, već nova neizvjesnost.

Pravila je jasno objasnila voditeljica Antonija Blaće: "Nema hotela, nema rezervacije, nema komfora. Vi ste sami odgovorni gdje ćete spavati."

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Upravo je potraga za krovom nad glavom jedan od trenutaka kada natjecatelji moraju izaći iz svoje zone komfora, osloniti se na ljubaznost lokalnog stanovništva i pronaći način kako osigurati noćenje u potpuno nepoznatom okruženju.

Spremna na sve

No, Borna Kotromanić od samog početka nije pokazivala strah zbog tog izazova. Za nju su i luksuzni uvjeti, ali i skromniji način života dio iskustva.

Ja mogu i u luksuzu i glamuru, a mogu i u oskudici", rekla je Borna, pokazujući da joj prilagodba na različite okolnosti nije problem.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Upravo takva sposobnost snalaženja jedna je od ključnih stvari u 'Asia Expressu' – jer nakon što se ugase kamere, natjecateljima ostaje samo ono što mogu pronaći, dogovoriti i izboriti sami.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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