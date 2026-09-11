Bornu Kotromanić razljutila procjena rodice Vesne u 'Asia Expressu': 'Negativna proročanstva'

Nakon što ih je potraga za prijevozom već usporila, Borna Kotromanić i Vesna u trećoj epizodi 'Asia Expressa' našle su se pred još jednim izazovom. Zadatak u kazalištu nije prošao prema planu, a prvi put se pojavila i razlika u njihovom pristupu

Nakon problema s pronalaskom pravog puta, Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna u trećoj epizodi 'Asia Expressa' dobile su još jedan izazov koji ih je dodatno usporio. Ovoga puta prepreka nije bio samo prijevoz, već i zadatak koji ih je čekao u kazalištu sjena.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Nakon odgledane predstave natjecatelji su morali izdvojiti devet fotografija s detaljima iz izvedbe. No Borna i Vesna nisu uspjele odmah pronaći sve točne odgovore, zbog čega su se morale vratiti i ponovno pogledati predstavu. Već na početku zadatka Vesna je izrazila sumnju da neće uspjeti iz prve, što se Borni nije svidjelo. Smatrala je da takav način razmišljanja može samo odmoći. "Sigurno da ovi koji pobjeđuju ne dolaze s tim da neće uspjeti. To je negativan stav od kojeg nema apsolutno nikakve koristi", komentirala je Borna.

icon-expand Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Prizivanje neuspjeha?

Nakon što se pokazalo da ipak nisu pogodile sve detalje, Borna je dodala kako ne voli unaprijed prizivati neuspjeh. "Bilo kakva negativna proročanstva ne treba prizivati", rekla je. Vesna se, međutim, nije složila s njezinom interpretacijom situacije. Smatrala je da njezin komentar nije bio negativnost, već realna procjena trenutka. "Ne bih se složila da je bilo proročanstvo, nego sam vidjela da ni ti ne znaš, a gubimo vrijeme. Konstruktivno je bilo. Ne gubimo tu vrijeme, potrošimo ga da naučimo dodatno lekciju", objasnila je Vesna.

icon-expand Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL