Bornu Kotromanić u Kambodži pitali po čemu je poznata: 'Bila sam udana za vrlo bogatog čovjeka'

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna krenule su u potragu za mjestom na kojem će provesti noć, a sreća im se osmjehnula kada su ugledale par koji im na prvi pogled nije djelovao kao da su lokalci.
Ubrzo se pokazalo da njihovi novi poznanici itekako dobro znaju što se događa – bili su upoznati sa snimanjem 'Asia Expressa', a činilo se i da su veliki obožavatelji showa.
Muškarca je posebno zanimalo tko je Borna i čime se bavi. "Jeste pjevačica, glumica?", upitao ju je, na što mu je ona odgovorila da je slavna osoba. No, on se nije dao tako lako i nastavio je inzistirati na konkretnijem odgovoru.
"Bila sam udana za vrlo bogatog muškarca", objasnila mu je Borna, nakon čega su svi zajedno prasnuli u smijeh.
Susret je na kraju ispao puno bolji nego što su se mogle nadati. "Oni su pali u trans jer obožavaju ovaj show. Bio je van sebe od sreće", ispričala je kasnije Borna.
Oduševljeni muškarac na kraju im je čak platio hotel i tako im riješio problem smještaja. "Kad ti se čini da ti je sve krenulo nizbrdo, nasmiješi ti se sreća", zaključila je Borna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.