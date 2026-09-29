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Asia Express: Zmajeva ruta

Bornu Kotromanić u Kambodži pitali po čemu je poznata: 'Bila sam udana za vrlo bogatog čovjeka'

Potraga za smještajem Borni Kotromanić i njezinoj rodici u 'Asia Expressu' pretvorila se u neočekivano sretan susret. Naišle su na veliki par obožavatelja showa, a Borna ih je nasmijala objašnjenjem zašto je poznata

RTL.hr
29.09.2026 21:45

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna krenule su u potragu za mjestom na kojem će provesti noć, a sreća im se osmjehnula kada su ugledale par koji im na prvi pogled nije djelovao kao da su lokalci.

Ubrzo se pokazalo da njihovi novi poznanici itekako dobro znaju što se događa – bili su upoznati sa snimanjem 'Asia Expressa', a činilo se i da su veliki obožavatelji showa.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Muškarca je posebno zanimalo tko je Borna i čime se bavi. "Jeste pjevačica, glumica?", upitao ju je, na što mu je ona odgovorila da je slavna osoba. No, on se nije dao tako lako i nastavio je inzistirati na konkretnijem odgovoru.

"Bila sam udana za vrlo bogatog muškarca", objasnila mu je Borna, nakon čega su svi zajedno prasnuli u smijeh.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Susret je na kraju ispao puno bolji nego što su se mogle nadati. "Oni su pali u trans jer obožavaju ovaj show. Bio je van sebe od sreće", ispričala je kasnije Borna.

Oduševljeni muškarac na kraju im je čak platio hotel i tako im riješio problem smještaja. "Kad ti se čini da ti je sve krenulo nizbrdo, nasmiješi ti se sreća", zaključila je Borna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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