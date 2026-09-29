Bornu Kotromanić u Kambodži pitali po čemu je poznata: 'Bila sam udana za vrlo bogatog čovjeka'

Potraga za smještajem Borni Kotromanić i njezinoj rodici u 'Asia Expressu' pretvorila se u neočekivano sretan susret. Naišle su na veliki par obožavatelja showa, a Borna ih je nasmijala objašnjenjem zašto je poznata

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Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna krenule su u potragu za mjestom na kojem će provesti noć, a sreća im se osmjehnula kada su ugledale par koji im na prvi pogled nije djelovao kao da su lokalci. Ubrzo se pokazalo da njihovi novi poznanici itekako dobro znaju što se događa – bili su upoznati sa snimanjem 'Asia Expressa', a činilo se i da su veliki obožavatelji showa.

icon-expand icon-close icon-close Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Muškarca je posebno zanimalo tko je Borna i čime se bavi. "Jeste pjevačica, glumica?", upitao ju je, na što mu je ona odgovorila da je slavna osoba. No, on se nije dao tako lako i nastavio je inzistirati na konkretnijem odgovoru. "Bila sam udana za vrlo bogatog muškarca", objasnila mu je Borna, nakon čega su svi zajedno prasnuli u smijeh.

icon-expand Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL