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Asia Express: Zmajeva ruta

Bornu nije iznenadilo što Gazde nisu osvojili imunitet: 'Ne možeš biti maliciozan i očekivati sreću'

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan, poznatiji kao Gazde, nakon osvajanja amuleta nadali su se još jednom velikom uspjehu u 'Asia Expressu'. No, iako su dan započeli optimistično, imunitet i karta za Tajland na kraju su im izmaknuli

RTL.hr
26.10.2026 12:00

Gazde, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan, u 'Asia Expressu' osvojili su svoj prvi amulet i izborili priliku za sudjelovanje u utrci za imunitet. Nakon velikog uspjeha dan su započeli optimistično, uvjereni da bi mogli osvojiti i imunitet te tako osigurati kartu za Tajland. Ipak, stvari nisu završile onako kako su priželjkivali.

Prije same utrke za imunitet došlo je i do novih napetosti između Nike i Borne Kotromanić. Naime, osvajanje amuleta Gazdama je donijelo posebnu prednost – mogućnost da jednom paru otežaju nastavak natjecanja. Niko je bez razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu, koje su zbog njegove odluke do idućeg zadatka smjele putovati isključivo plavim vozilom.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Iako su Gazde bile pune samopouzdanja nakon osvajanja amuleta, u borbi za imunitet sreća im nije bila naklonjena. Zlatni dečki pokazali su se bržima, dok su Jokeri, Pino i Maja, prikupili više naga i na kraju osvojili toliko željeni imunitet i kartu za Tajland.

Na neuspjeh Gazdi osvrnula se i Borna, koja je imala vlastito objašnjenje takvog raspleta. "Ne možeš ti tako maliciozno nastupati i očekivati da ti se sreća osmiješi", komentirala je.

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

Borna nije skrivala zadovoljstvo što Gazde nisu uspjeli ostvariti svoj cilj. "Znam da je ovo idealan scenarij u kojem su se Gazde iscrpile, a da nemaju realne šanse osvojiti imunitet", zaključila je Borna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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