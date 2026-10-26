Bornu nije iznenadilo što Gazde nisu osvojili imunitet: 'Ne možeš biti maliciozan i očekivati sreću'

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan, poznatiji kao Gazde, nakon osvajanja amuleta nadali su se još jednom velikom uspjehu u 'Asia Expressu'. No, iako su dan započeli optimistično, imunitet i karta za Tajland na kraju su im izmaknuli

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Gazde, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan, u 'Asia Expressu' osvojili su svoj prvi amulet i izborili priliku za sudjelovanje u utrci za imunitet. Nakon velikog uspjeha dan su započeli optimistično, uvjereni da bi mogli osvojiti i imunitet te tako osigurati kartu za Tajland. Ipak, stvari nisu završile onako kako su priželjkivali. Prije same utrke za imunitet došlo je i do novih napetosti između Nike i Borne Kotromanić. Naime, osvajanje amuleta Gazdama je donijelo posebnu prednost – mogućnost da jednom paru otežaju nastavak natjecanja. Niko je bez razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu, koje su zbog njegove odluke do idućeg zadatka smjele putovati isključivo plavim vozilom.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Iako su Gazde bile pune samopouzdanja nakon osvajanja amuleta, u borbi za imunitet sreća im nije bila naklonjena. Zlatni dečki pokazali su se bržima, dok su Jokeri, Pino i Maja, prikupili više naga i na kraju osvojili toliko željeni imunitet i kartu za Tajland. Na neuspjeh Gazdi osvrnula se i Borna, koja je imala vlastito objašnjenje takvog raspleta. "Ne možeš ti tako maliciozno nastupati i očekivati da ti se sreća osmiješi", komentirala je.

icon-expand Borna, Asia Express FOTO: RTL