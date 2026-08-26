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Asia Express: Zmajeva ruta

Brat mu je poznati boksač, a Luciano Plazibat otkriva koliko su različiti: 'On je Thompson, a ja Severina'

Plesač i influencer iz Splita Luciano Plazibat uskoro kreće u veliku avanturu RTL-ova showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', gdje će se natjecati uz svog oca Roberta. No prije odlaska na zahtjevnu utrku kroz Aziju, Luciano se osvrnuo i na odnos sa svojim poznatim bratom Antonijem Plazibatom te otkrio kako se cijeli život nosi s usporedbama koje proizlaze iz njihovih potpuno različitih karaktera i životnih puteva

RTL.hr
26.08.2026 12:00

Dok je Antonio Plazibat izgradio ime u borilačkom svijetu, Luciano je odmalena okružen plesom, modom i umjetnošću. "Najveća zabluda o meni je to što imam brata koji je borac, klasični hrvatski 'macho tip', dok sam ja njegova potpuna suprotnost. Zato ljudi pretpostavljaju da ne mogu podnijeti nikakve 'muške' stvari samo zato što sam plesač. Volim reći da je moj brat Thompson, a ja Severina", našalio se Luciano.

Iako su odabrali potpuno različite životne puteve, borbenost je, čini se, zajednička crta braće Plazibat. Upravo će Luciano u 'Asia Expressu' imati priliku pokazati da se iza njegova svijeta koreografija i mode kriju izdržljivost, snaga i spremnost na izazove.

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U Aziju ipak ne ide s bratom, nego s ocem

Lucianov partner u 'Asia Expressu' bit će njihov otac Robert Plazibat, bivši pripadnik specijalnih postrojbi koji je sudjelovao u misijama u Afganistanu i na Bliskom istoku, a bio je i dragovoljac Domovinskoga rata. Danas radi kao trener kickboxinga pa je jasno odakle u obitelji Plazibat dolazi snažna povezanost s borilačkim sportovima.

Robert i Luciano također dolaze iz naizgled potpuno različitih svjetova. Dok su disciplina i preciznost obilježile Robertov život, Luciano se oslanja na kreativnost, energiju i spontanost. Ipak, iza čvrste vanjštine Robert za sebe kaže da je vrlo emotivan čovjek, a 'Asia Express' vidi kao rijetku priliku da sa sinom provede vrijeme daleko od svakodnevnih obveza.

Luciano i Robert, Asia Express
Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

"Nikad nisam imao priliku doživjeti ovakvu avanturu s Lucianom", poručio je Robert.

Hoće li Luciano u ekstremnim uvjetima pokazati da je, unatoč svim razlikama između njega i Antonija, ipak naslijedio dio obiteljske borbenosti, gledatelji će moći doznati ovoga rujna na RTL-u i platformi Voyo u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

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