Brat mu je poznati boksač, a Luciano Plazibat otkriva koliko su različiti: 'On je Thompson, a ja Severina'

Dok je Antonio Plazibat izgradio ime u borilačkom svijetu, Luciano je odmalena okružen plesom, modom i umjetnošću. "Najveća zabluda o meni je to što imam brata koji je borac, klasični hrvatski 'macho tip', dok sam ja njegova potpuna suprotnost. Zato ljudi pretpostavljaju da ne mogu podnijeti nikakve 'muške' stvari samo zato što sam plesač. Volim reći da je moj brat Thompson, a ja Severina", našalio se Luciano.

Iako su odabrali potpuno različite životne puteve, borbenost je, čini se, zajednička crta braće Plazibat. Upravo će Luciano u 'Asia Expressu' imati priliku pokazati da se iza njegova svijeta koreografija i mode kriju izdržljivost, snaga i spremnost na izazove.