Gusarice su uspjele nabaviti crvene majice za izvršenje dijela zadatka, a dobro im je došao ambulantni kombi kako bi se žena s kojom se mijenjala Borna presvukla. "Dužna si mi za majicu", rekla je Borna Vesni.

"Nisam ti dužna za majicu. Ja sam svoju majicu sačuvala. Dala sam šal, a ti nisi ponijela rekvizit iz Hrvatske", ona joj je odgovorila. "Ajme, koja agresija", komentirala je Borna.