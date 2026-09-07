Čekanju je kraj! Prvu epizodu spektakla 'Asia Express' gledajte odmah na platformi Voyo

Surova utrka kroz egzotične, ali i iznimno zahtjevne predjele Kambodže, Laosa i Tajlanda službeno počinje, a svi obožavatelji vrhunskog zabavnog sadržaja novu dozu uzbuđenja i adrenalina mogu doživjeti odmah.
Na streaming platformu Voyo upravo je stigla prva epizoda spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', što znači da u napetim minutama, nepredvidivim situacijama i prvim reakcijama natjecatelja možete uživati čitav dan prije svih ostalih!
Gledajte prije svih - bez reklama i u bilo koje vrijeme!
Zašto čekati sutrašnji televizijski termin kada uzbuđenje možete pokrenuti već ove sekunde? Pripremite grickalice, zavalite se u naslonjač i među prvima doznajte koji su se parovi snašli kao ribe u vodi, a kome je azijski teren već na samom startu pomrsio račune.
Prvu epizodu avanturističkog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' gledajte odmah ekskluzivno na platformi Voyo, a televizijska premijera očekuje vas sutra od 20:15 na RTL-u!