U jučerašnjoj epizodi 'Asia Expressa' pale su teške optužbe između Borne i Gazela, a među timovima je zavladalo izvanredno stanje. Strpljenje je pucalo, a živci postali itekako tanki.

icon-expand icon-close icon-close Antonija i Ante, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

A večeras, nakon uzbudljive kvalifikacijske utrke, parove čeka borba za imunitet u Sukhothaiju, nekadašnjoj prijestolnici tajlandskog kraljevstva i kolijevci tajlandske civilizacije. Upravo će poznavanje povijesti ovoga grada biti ključno za nastavak utrke i plasman u top 4.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

U utrku za imunitet plasirali su se Gazde, Gusarice i Jokeri. Antonija Blaće okupit će tri najbolja tima i podijeliti im misteriozne drvene kutije i utrka može početi! Lov na blago diljem Sukhothaija pretvorit će se u pravi test živaca. Nekima će za dva kolača trebati pomoć s neba, nekima ni čvrsto tlo pod nogama neće biti dovoljno, dok će neki odgovor tražiti potpuno izgubljeni u prijevodu.

icon-expand Gazele u šoku, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Što potraga bude dulje trajala, fitilji će biti sve kraći, a imunitet i prolazak u top 4 čeka samo jedan tim! "Centriraj se, prestani dramiti! Šuti i vozi! Što izvodiš?!" jedan par potpuno će izgubiti kontrolu, no završnica utrke bit će itekako kaotična jer odlučivat će sekunde.

icon-expand Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL