U jučerašnjoj epizodi 'Asia Expressa' pale su teške optužbe između Borne i Gazela, a među timovima je zavladalo izvanredno stanje. Strpljenje je pucalo, a živci postali itekako tanki.
A večeras, nakon uzbudljive kvalifikacijske utrke, parove čeka borba za imunitet u Sukhothaiju, nekadašnjoj prijestolnici tajlandskog kraljevstva i kolijevci tajlandske civilizacije. Upravo će poznavanje povijesti ovoga grada biti ključno za nastavak utrke i plasman u top 4.
U utrku za imunitet plasirali su se Gazde, Gusarice i Jokeri. Antonija Blaće okupit će tri najbolja tima i podijeliti im misteriozne drvene kutije i utrka može početi!
Lov na blago diljem Sukhothaija pretvorit će se u pravi test živaca. Nekima će za dva kolača trebati pomoć s neba, nekima ni čvrsto tlo pod nogama neće biti dovoljno, dok će neki odgovor tražiti potpuno izgubljeni u prijevodu.
Što potraga bude dulje trajala, fitilji će biti sve kraći, a imunitet i prolazak u top 4 čeka samo jedan tim!
"Centriraj se, prestani dramiti! Šuti i vozi! Što izvodiš?!" jedan par potpuno će izgubiti kontrolu, no završnica utrke bit će itekako kaotična jer odlučivat će sekunde.
"Taj osjećaj... Kad je nastao taj muk...", pobjeda će nekima biti zato još slađa.
Nova epizoda 'Asia Expressa' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na Voyo.