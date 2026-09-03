Čime se bave kandidati 'Asia Expressa': Rukometaši, modeli, poduzetnici, političar...

Novi avanturistički show RTL-a 'Asia Express: Zmajeva ruta' okupio je sportaše, influencere, poduzetnike, manekenke, glazbenike, producente, ali i stručnjake iz područja nutricionizma, marketinga i pomorskog prometa. Evo čime se bave kada se ne utrkuju azijskim cestama

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Rukometne legende

Nikša Kaleb i Goran Šprem dobro su poznata imena hrvatskog rukometa. Nekadašnji reprezentativci i članovi zlatne olimpijske generacije godine su proveli na rukometnim terenima, a natjecateljski duh sada će pokušati prenijeti i na potpuno drukčiji teren.

icon-expand icon-close icon-close Nikša i Goran, Asia Express FOTO: RTL

Modni svijet

Katarina Mamić javnosti je poznata kao bivša Miss Hrvatske, dok je Luna Valas karijeru gradila u svijetu modelinga, a bavi se i digitalnim marketingom. Prijateljice i kolegice iz modnog svijeta sada će elegantna izdanja i modne piste zamijeniti ruksacima i zahtjevnim azijskim cestama.

icon-expand Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Poduzetništvo i politika

Niko Tokić Kartelo poduzetnik je i bivši predsjednički kandidat, dok je njegov nećak Ivan također poduzetnik. Poslovno iskustvo i naviku brzog donošenja odluka sada će morati primijeniti u okolnostima u kojima baš ništa nije moguće unaprijed isplanirati.

icon-expand Niko Tokić Kartelo i Ivan Kartelo, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Kreativnost i disciplina

Luciano Plazibat svoju je karijeru izgradio kao plesač, influencer i kreator sadržaja. Njegov otac Robert dolazi iz posve drukčijeg svijeta – bivši je pripadnik specijalnih postrojbi i trener kickboxinga. Upravo bi kombinacija kreativnosti i discipline mogla biti njihova velika prednost.

icon-expand Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

Bogat životopis

Pino Pingvino mnogima je najpoznatiji kao influencer i kreator sadržaja, no po struci je inženjer pomorskog prometa. Njegova prijateljica Maja Gržinčić sportska je nutricionistica, pa ovaj dvojac na put donosi prilično zanimljiv spoj znanja, energije i različitih iskustava.

icon-expand Pino Pingvino i Maja, Asia Express FOTO: RTL

Digitalni svijet

Ella Dvornik jedna je od najpoznatijih domaćih influencerica i poduzetnica, a godinama gradi karijeru u digitalnom svijetu. Njezina prijateljica Ines Kordić Miotto profesionalno se razvijala u području komunikacija i marketinga, između ostalog i u Londonu.

icon-expand Asia Express - Ella i Ines FOTO: RTL

Kći pjevačica, mama Tik Tok zvijezda

Đana Smajo glazbom se bavi od djetinjstva, a posljednjih godina izgradila je uspješnu pjevačku karijeru i stekla regionalnu popularnost. Njezina majka Meri radi u administraciji, a slobodno vrijeme rado posvećuje modi, plesu i društvenim mrežama.

icon-expand Asia Express - Meri i Dana FOTO: RTL

Televizijska voditeljica i poduzetnik

Anitu Martinović gledatelji dobro poznaju kao televizijsku voditeljicu, a bavi se i poduzetništvom. U 'Asia Express' ulazi sa svojim partnerom Aleksejem Škaricom, slovenskim poduzetnikom. Njih dvoje ujedno su i jedini ljubavni par ove sezone.

icon-expand Asia Express, Aleksej i Anita FOTO: RTL

Široko iskustvo

Borna Kotromanić tijekom godina bavila se različitim poslovnim i kreativnim projektima, a javnosti je poznata kao poduzetnica i autorica te po svom osebujnom modnom izričaju. Njezina rođakinja Vesna Banović radi kao filmska i televizijska producentica, pa i ovaj par iza sebe ima bogato i vrlo različito profesionalno iskustvo.

icon-expand Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL