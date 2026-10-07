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Asia Express: Zmajeva ruta

Čovjek primio pola 'Asia Expressa' u svoju kuću, Ella oduševljena: 'Ovo je kuća s Pantovčaka'

Niko Tokić Kartelo dokazao je da za dobru komunikaciju ponekad riječi nisu ni potrebne. Bez zajedničkog jezika uspio je dogovoriti smještaj za čak tri natjecateljska para, a kuća koja ih je dočekala potpuno ih je oduševila

RTL.hr
07.10.2026 10:00

Jedan stanovnik Laosa otvorio je vrata svog doma ne jednom, nego čak trima natjecateljskim parovima – Gazelama, Skitnicama i Gazdama. A cijeli je dogovor, unatoč jezičnoj barijeri, uspio postići Niko Tokić Kartelo.

Niko, Asia Express
Niko, Asia Express FOTO: RTL

Domaćin nije znao ni riječ engleskog, no Niku to nije zaustavilo. Obratio mu se na hrvatskom, pomogao si gestikulacijama i pokušao objasniti što im treba.

Gazde, Skitnice, Gazele, Asia Express
Gazde, Skitnice, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Komunikacija je očito uspjela jer im je čovjek bez puno premišljanja otvorio vrata svog doma i primio sve tri ekipe. Natjecatelji su već zbog toga bili presretni, no pravo iznenađenje tek ih je čekalo kada su ušli u kuću. Smještaj je bio iznimno uredan i čist, sve je djelovalo novo, a svaka soba imala je čak i vlastitu kupaonicu.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Nakon dana provedenog na putu, prizor koji ih je dočekao bio je pravo malo iznenađenje. "Ovo je kuća s Pantovčaka", oduševljeno je komentirala Ella.

Skitnice, Asia Express
Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

Tri para tako su iste večeri završila pod istim krovom, i to u smještaju koji je nadmašio njihova očekivanja.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express skitnice gazde gazele
Asia Express: Zmajeva ruta

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