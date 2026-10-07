Čovjek primio pola 'Asia Expressa' u svoju kuću, Ella oduševljena: 'Ovo je kuća s Pantovčaka'

Jedan stanovnik Laosa otvorio je vrata svog doma ne jednom, nego čak trima natjecateljskim parovima – Gazelama, Skitnicama i Gazdama. A cijeli je dogovor, unatoč jezičnoj barijeri, uspio postići Niko Tokić Kartelo .

Domaćin nije znao ni riječ engleskog, no Niku to nije zaustavilo. Obratio mu se na hrvatskom, pomogao si gestikulacijama i pokušao objasniti što im treba.

Komunikacija je očito uspjela jer im je čovjek bez puno premišljanja otvorio vrata svog doma i primio sve tri ekipe. Natjecatelji su već zbog toga bili presretni, no pravo iznenađenje tek ih je čekalo kada su ušli u kuću. Smještaj je bio iznimno uredan i čist, sve je djelovalo novo, a svaka soba imala je čak i vlastitu kupaonicu.

Nakon dana provedenog na putu, prizor koji ih je dočekao bio je pravo malo iznenađenje. "Ovo je kuća s Pantovčaka", oduševljeno je komentirala Ella.

Tri para tako su iste večeri završila pod istim krovom, i to u smještaju koji je nadmašio njihova očekivanja.

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