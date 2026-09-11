'Daj Kate, obuci nešto preko grudi': Redovnik u 'Asia Expressu' nije skidao pogled s Katarine i Lune

Gazele Luna Valas i Katarina Mamić u 'Asia Expressu' su dva dana za redom zaustavile vozilo s redovnikom. Zbog toga su odlučile svoje oskudne outfite upotpuniti majicama dugih rukava. No, redovnik je djelovao kao da mu se prva verzija više sviđala

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Gazele Luna Valas i Katarina Mamić u trećoj epizodi 'Asia Expressa' ponovno su imale neobičan susret tijekom potrage za prijevozom. Drugi dan zaredom zaustavile su vozilo u kojem je na suvozačkom mjestu sjedio redovnik, a situacija ih je ponovno dobro nasmijala.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

Salve smijeha

Čim su ugledale automobil, djevojke su krenule u akciju, no Luna je prije ulaska imala jednu malu sugestiju za svoju prijateljicu. "Ali Kate, daj obuci nešto preko grudi", dobacila joj je Luna kroz smijeh. Nakon što su sjele u vozilo, redovnik im je na engleskom ponavljao komplimente: "Very nice, very nice", što je kod Gazela izazvalo salve smijeha.

icon-expand Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL