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Asia Express: Zmajeva ruta

'Dala bih bubreg za ovakve slušalice': Đana i mama Meri iz 'Asia Expressa' nasmijale viralnim trendom

Tijekom snimanja showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' Đana Smajo nasmijala je pratitelje videom u kojem mami Meri, nakon što kaže da nema slušalice, odluči zapjevati vlastitu pjesmu 'Ostavljam'. Simpatičan trenutak sa snimanja njihova je verzija viralnog trenda

RTL.hr
03.09.2026 16:00

Đana Smajo i njezina mama Meri još su jednom pokazale svoju simpatičnu dinamiku, ovoga puta u reelu objavljenom na službenom Instagram profilu 'Asia Expressa'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U videu Meri kaže kako nema slušalice, ali Đana odmah ima rješenje. "Ma ne brini, majko, I got you", poručuje joj, a zatim joj umjesto glazbe iz slušalica – zapjeva uživo.

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: Instagram

"Dala bih bubreg za ovakve slišalice", piše jedna pratiteljica. Đana je za ovu priliku odabrala vlastitu pjesmu "Ostavljam" te mami zapjevala stih "Ja opet te ostavljam", dok je cijela situacija zapravo njihova verzija trenda koji se posljednjih mjeseci proširio društvenim mrežama.

Viralni trend

Trend se temelji na vrlo jednostavnoj situaciji – jedna osoba shvati da nema slušalice, a prijatelj ili osoba koja je s njom odluči preuzeti njihovu ulogu i počne joj pjevati pjesmu uživo. 

Ovo je tek jedan od videa sa snimanja 'Asia Expressa' koji gledateljima otkriva djelić atmosfere iza kulisa i spontane trenutke kandidata. Upravo takvi prizori pokazuju kako izgleda svakodnevica natjecatelja kada kamere zabilježe i ono što se događa između velikih izazova.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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