Đana i Meri oprostile se od 'Asia Expressa': 'Idemo uvijek jedna za drugu, pa i na kraj svijeta'

Za Đanu i Meri Smajo završila je avantura u 'Asia Expressu'. Slavuji su posljednji stigli na cilj utrke za ispadanje, čime su se morali oprostiti od natjecanja i Kambodže.

Dok ostali timovi putovanje nastavljaju u Laosu, njih dvije vraćaju se u Hrvatsku, a na odlasku su se osvrnule na sve što su zajedno prošle.

"Iskustvo 110. Ponovila bih bez obzira koliko je bilo mučno. Lekcija koju sam naučila je biti zahvalan na svemu što imam, na malim stvarima, na krevetu, na tušu, na školjci", rekla je Đana.

Meri je istaknula kako je upravo zajedničko iskustvo ono što će najviše pamtiti. "Ovo nam je iskustvo koje smo htjele doživjeti zajedno, kojeg ću se sjećati", rekla je.

Đana je na kraju zaključila da ih je ovo putovanje dodatno povezalo. "Mislim da nas je ovo iskustvo dodatno zbližilo, ako je to bilo moguće. Idemo uvijek jedna za drugu, gdje god, na kraj svijeta", poručila je.