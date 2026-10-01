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Asia Express: Zmajeva ruta

Đana i Meri oprostile se od 'Asia Expressa': 'Idemo uvijek jedna za drugu, pa i na kraj svijeta'

Slavuji su posljednji stigli na cilj utrke za ispadanje i time završili svoju avanturu u 'Asia Expressu'. Dok ostali timovi put nastavljaju u Laosu, Đana i Meri Smajo vraćaju se u Hrvatsku bogatije za iskustvo koje će, kažu, pamtiti cijeli život

RTL.hr
01.10.2026 23:00

Za Đanu i Meri Smajo završila je avantura u 'Asia Expressu'. Slavuji su posljednji stigli na cilj utrke za ispadanje, čime su se morali oprostiti od natjecanja i Kambodže.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Dok ostali timovi putovanje nastavljaju u Laosu, njih dvije vraćaju se u Hrvatsku, a na odlasku su se osvrnule na sve što su zajedno prošle.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

"Iskustvo 110. Ponovila bih bez obzira koliko je bilo mučno. Lekcija koju sam naučila je biti zahvalan na svemu što imam, na malim stvarima, na krevetu, na tušu, na školjci", rekla je Đana.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Meri je istaknula kako je upravo zajedničko iskustvo ono što će najviše pamtiti. "Ovo nam je iskustvo koje smo htjele doživjeti zajedno, kojeg ću se sjećati", rekla je.

Đana je na kraju zaključila da ih je ovo putovanje dodatno povezalo. "Mislim da nas je ovo iskustvo dodatno zbližilo, ako je to bilo moguće. Idemo uvijek jedna za drugu, gdje god, na kraj svijeta", poručila je.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Njihova utrka u 'Asia Expressu' tako je završila u Kambodži, ali zajedničke uspomene koje su ondje stvorile nosit će sa sobom i nakon povratka kući.

asia express đana smajo meri smajo
Asia Express: Zmajeva ruta

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