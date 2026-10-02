Đana i Meri tek nakon ispadanja iz 'Asia Expressa' saznale što su drugi govorili o njima: 'Nije mi se svidjelo!'

Nakon ispadanja iz 'Asia Expressa', Đana i Meri osvrnule su se na avanturu koja ih je iscrpila, nasmijala i iznenadila više nego što su očekivale. Otkrile su kako su izgledali njihovi najteži dani, što im je najviše nedostajalo od kuće te što su otkrile tek gledajući emisiju

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Đana i Meri Smajo oprostile su se od 'Asia Expressa', a nakon povratka iz Azije i gledanja epizoda s odmakom su se prisjetile svega što su zajedno prošle. Od prvog dana utrka ih je iznenadila fizičkom zahtjevnošću, no priznaju da su kroz cijelo iskustvo imale i mnogo sreće – posebno kada je riječ o ljudima koji su ih primali u svoje domove. Dok se Đana premišljala oko odlaska u ovu avanturu, Meri je bila odlučna: "Ja sam bila ta koja je nju natjerala da idemo. Daj, idemo nas dvije, da ja to doživim. Ti si mlada, putovat ćeš", prisjetila se Meri kako je nagovarala Đanu.

Još sanjaju Aziju

Đana danas živi u Beogradu pa je 'Asia Express' za majku i kćer bio i prilika da provedu intenzivno vrijeme zajedno, daleko od svakodnevice. A svakodnevica u Aziji bila je sasvim drukčija od one na koju su navikle. Đana kaže da joj je jedan detalj ostao toliko duboko u sjećanju da ga je sanjala i nakon povratka. "Sanjala sam 'kukuriku', kako nas je svako jutro u četiri ujutro budio pivac", ispričala je kroz smijeh.

icon-expand icon-close icon-close Meri i Đana, Asia Express FOTO: RTL

Dok su bile na drugom kraju svijeta, kod kuće se događalo mnogo toga zbog čega im misli nisu uvijek bile samo na utrci. Meri je posebno nedostajala druga kći Lucija, koja je u tom razdoblju prolazila kroz važne životne trenutke. "Moja sestra je upala na glumačku akademiju u Sarajevu. Sve oko toga joj se događalo, završavala je srednju, državna matura, prijemni... Mama je uvijek tu za nju", objasnila je Đana. Meri je priznala da joj je upravo to bilo među stvarima o kojima je najviše razmišljala tijekom putovanja. Srećom, kaže, kod kuće je ostao tata koji je situaciju mirno držao pod kontrolom.

Fizički napor

Jedno od njihovih najvećih iznenađenja bilo je koliko je 'Asia Express' fizički zahtjevan. Već prvog dana dobile su dobar pokazatelj onoga što ih čeka. "Mi smo prvi dan skroz falile rutu. Vozač nas je očito krivo shvatio i odveo u krivom smjeru. Nekako smo se na kraju iskobeljale", prisjetile su se.

icon-expand Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Ni potraga za ruksacima nije im ostala u lijepom sjećanju. Kažu da su bili gotovo zakopani i da su se već tada ozbiljno namučile. "Odmah smo plakale, prvi dan", rekle su, te objasnile što je bio okidač. "Dogodilo se to da nismo znale da će to biti toliko fizički teško. Vruće je, trčiš, gladan si...", objasnile su. Meri je čak pomislila da bi Đana mogla odustati već na samom početku. "Mislila sam da će Đana prvi dan odustati. Ona je mene full iznenadila", priznala je.

Lako pronalazile smještaj

Same za sebe kažu da nisu velike sportašice, zbog čega su im vrućina, trčanje i fizički zadaci dodatno teško padali. Iako nisu navikle na luksuzan život, tek su u takvim uvjetima shvatile koliko čovjek cijeni vlastiti komfor. "Mi nemamo neke luksuzne stilove života, ali voliš svoj komfor", zaključile su.

icon-expand Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, sa smještajem su imale sreće: "Svaki smještaj nam je bio top topova. Prvi je bio najskromniji, ali je isto bio s krevetom. Mi smo svaki put na krevetu spavale", ispričale su.

Mučio ih prijevoz

S druge strane, s prijevozom nisu imale ni približno toliko sreće. Upravo je stopiranje jedan od ključnih dijelova 'Asia Expressa', a Đana i Meri smatraju da je dobar prijevoz mogao potpuno promijeniti tijek jednog dana. "Koliko smo imale sreće sa smještajem, toliko nismo s prijevozom, a po meni je prijevoz broj jedan u ovom showu", zaključila je Meri.

icon-expand Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Osim utrke protiv vremena, kroz putovanje su se svakodnevno susretale i s kulturom potpuno drukčijom od njihove. Prolasci kroz lokalne tržnice, nepoznata hrana, velika vrućina i prizori na koje nisu navikle bili su dio iskustva jednako kao i sami zadaci. Kada je riječ o hrani, pokušavale su same sebi što jednostavnije postaviti stvari.

icon-expand Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

"Mentalno smo si složile u glavi – ako oni mogu pojesti tarantulu, možemo i mi", objasnile su.

Tek sada vide što se događalo oko njih

Zanimljiv dio iskustva stigao je tek nakon povratka kući. Gledajući 'Asia Express' na televiziji, Đana i Meri prvi su put dobile priliku vidjeti što su drugi parovi govorili i radili dok one nisu bile u njihovoj blizini. "Dosta smo momenata i preokreta karaktera doživjele tek sad kad smo pogledale", priznale su.

icon-expand Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Primjerice, tek su naknadno vidjele situaciju u kojoj im Gusarice nisu željele stati i pomoći s prijevozom. Isto tako, mnogi odnosi i sukobi među kandidatima tijekom same utrke za njih su prolazili potpuno nezapaženo. "Većinu tih sukoba tek sada gledamo. Mi smo tamo bile la la la...", našalile su se.

O Zlatnim dečkima

No jedan komentar posebno im nije najbolje sjeo. Đani se nije svidjelo kada je naknadno čula da su Zlatni dečki govorili kako bi one bile dobar izbor za zajednički prijevoz jer bi s njima potencijalno mogle završiti u duelu, u kojem su smatrali da bi ih lako pobijedili.ž

icon-expand Goran Šprem, Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL