Đana ponovno zaplakala u 'Asia Expressu', ovaj put od ponosa: 'Uspjela sam pojesti svinjska crijeva'

Kušanje neobičnih kambodžanskih specijaliteta mnogima je teško palo, no Đana Smajo i njezina mama Meri uspjele su izvršiti zadatak. Nakon svinjskih crijeva i crva Đanu su ponovno svladale emocije, ali ovoga puta zaplakala je od ponosa

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U zadatku u kojem su natjecatelji 'Asia Expressa' morali kušati razna kambodžanska jela neki su bili na rubu povraćanja, a dio njih odlučio je potpuno odustati i prihvatiti vremensku kaznu. Đana Smajo i njezina mama Meri ipak su odlučile izdržati do kraja.

icon-expand icon-close icon-close Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

A jelovnik im nije bio nimalo bezazlen. "Ja sam pojela svinjsku krv, a ona je svinjska crijeva i crve", sažela je Meri što su morale pojesti kako bi izvršile zadatak. Nakon što je shvatila da je uspjela pojesti sve što se od nje tražilo, Đanu su svladale emocije. "Idu mi suze prvenstveno jer sam preponosna što sam uspjela to pojesti", priznala je.

icon-expand Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL