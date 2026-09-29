Đana ponovno zaplakala u 'Asia Expressu', ovaj put od ponosa: 'Uspjela sam pojesti svinjska crijeva'

U zadatku u kojem su natjecatelji 'Asia Expressa' morali kušati razna kambodžanska jela neki su bili na rubu povraćanja, a dio njih odlučio je potpuno odustati i prihvatiti vremensku kaznu. Đana Smajo i njezina mama Meri ipak su odlučile izdržati do kraja.
A jelovnik im nije bio nimalo bezazlen. "Ja sam pojela svinjsku krv, a ona je svinjska crijeva i crve", sažela je Meri što su morale pojesti kako bi izvršile zadatak.
Nakon što je shvatila da je uspjela pojesti sve što se od nje tražilo, Đanu su svladale emocije. "Idu mi suze prvenstveno jer sam preponosna što sam uspjela to pojesti", priznala je.
Nije to bio prvi put da je Đana tijekom pustolovine pokazala svoju emotivnu stranu. Već su je rasplakali dobrota nepoznate žene koja je njoj i Meri ponudila smještaj te teška odluka tijekom nominacija, a emocije su je svladale i nakon iscrpljujućeg veslačkog izazova.
Ovoga puta razlog za suze ipak je bio drukčiji – nakon jela koja joj u drugim okolnostima vjerojatno ne bi bila prvi izbor, Đana je bila ponosna što je uspjela prijeći vlastite granice i završiti zadatak.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.