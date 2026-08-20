Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Đana Smajo i njezina mama Meri spremne su za 'Asia Express': 'Cijela ova avantura za mene će biti poput velike pozornice'

Pjevačica Đana Smajo (23) i njezina mama Meri (47) spremne su pozornicu zamijeniti putovanjem i pridružiti se RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' već ovoga rujna

RTL.hr
20.08.2026 09:12

Đanina glazbena ambicija i Merina neustrašiva, osebujna ličnost spojit će u jednoj od najvećih pustolovina njihova života. Gledateljima obećavaju pregršt energije, emocija i, naravno, pokoju žestoku raspravu, baš kao što to čine svaka majka i kći.

Đani pozornost javnosti nije strana. Gledatelji su je prvi put upoznali u RTL-ovim 'Zvjezdicama', a potom i u srpskom digitalnom talent showu 'IDJ Show' u kojem je i odnijela pobjedu. Pjeva od svoje desete godine, a karijeru je gradila godinama, predanošću, radom i upornosti. Sada je spremna pokazati i onu svoju drugu stranu, koju gledatelji možda ne očekuju – izrazito natjecateljski duh koji se krije iza naizgled mirne vanjštine.

Asia Express - Meri i Dana
Asia Express - Meri i Dana FOTO: RTL

Ljudi misle da mi se karijera dogodila preko noći. Ali ja se za svaki nastup pripremam kao da mi je posljednji. Zato će cijela ova avantura za mene biti poput velike pozornice", govori.

Njezin najveći izazov u Aziji neće biti ni konkurencija, ni nepoznati predjeli, ni fizički napori koje utrka nosi sa sobom, nego – nečistoća. Ipak, Đana kaže da će, kad pustolovina počne, svakom izazovu pristupiti na isti način kao i svakom nastupu - dati će sve od sebe. A zna i koga točno želi uza se kad postane teško!

Asia Express - Đana
Asia Express - Đana FOTO: RTL

Za Đanu je bilo presudno da joj upravo majka bude partnerica na ovom putovanju. Meri radi u administraciji, i njezina je najveća podrška. Uz to, u njihov duo donosi i brojne vlastite interese te osebujan karakter – od mode i plesa do ozbiljne ljubavi prema TikToku na kojem je prilično aktivna, dijeleći trenutke iz svakodnevnog života, modne kombinacije i simpatične savjete.

Mama mora imati komentar na apsolutno sve. Kod nas u kući to zovemo prigovaranjem. Ali, Bože moj... svaka mama milenijalka prigovara", šali se Đana.

Meri sebe, pak, vidi kao prirodnog vođu ekipe, iako priznaje da pod stresom zna izgubiti živce. Njezina je strategija jednostavna: ostati odlučna, držati se zajedno i nikad ne podcijeniti ono što njih dvije mogu postići.

Asia Express - Meri
Asia Express - Meri FOTO: RTL

Za Meri je 'Asia Express' puno više od natjecanja. Ovim putovanjem želi poslati poruku ženama svoje generacije koje možda imaju osjećaj da neka iskustva više nisu za njih".

Kad dođu u određene godine, ljudi se počnu ponašati kao da neke stvari jednostavno više nisu za njih. Želim pokazati da duh može ostati mlad bez obzira na godine", ističe.

Đana i Meri svjesne su da ih čekaju rasprave, umor, nepredviđeni izazovi i trenuci u kojima će odustajanje možda izgledati kao lakša opcija. No u jedno su potpuno sigurne - nikad neće odustati jedna od druge.

Ovaj snažan dvojac donosi glazbu, odlučnost, neodoljivu južnjačku energiju i dalmatinski dišpet. Kako će se snaći - doznajte ovoga rujna na RTL-u i platformi Voyo u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'!

asia express đana smajo
Asia Express: Zmajeva ruta

Anitu danas znamo kao voditeljicu, no sjećate li se njezinih početaka u 'Gospodinu Savršenom'? 'Tada sam bila potpuno drugačija Anita'

Moglo bi te zanimati

Pjevačica Đana Smajo i njezina mama Meri stižu u show 'Asia Express'

Anitu danas znamo kao voditeljicu, no sjećate li se njezinih početaka u 'Gospodinu Savršenom'? 'Tada sam bila potpuno drugačija Anita'

Ivan Tokić i Niko Tokić Kartelo za 'Asia Express: Zmajeva ruta': Identični smo, no jedan je ipak malo poslušniji'

Anita Martinović o svom partneru za RTL.hr: 'Ja sam njegova slatka slabost. Asia Express će nam biti puno veći test nego što sam mislila'

Niko Tokić Kartelo proslavio 60. rođendan, pa otkrio: 'Nalazi su pokazali da mi je tijelo kao kod 40-godišnjaka'

Partner Anite Martinović otkrio: 'Moja bivša gledala je 'Ljubav je na selu' i govorila koliko joj je simpatična voditeljica. Nekoliko godina poslije...'

Pročitaj na Net.hr
Đana Smajo i njezina mama Meri spremne za 'Asia Express': 'Bit će to velika pozornica'
'Imao bi 62, a nema ga već 18 godina': Ella rasplakala mnoge emotivnim prizorima oca Dina
Thompson pokazao prizore iz Vukovara uoči koncerta: Obožavateljima poslao važno upozorenje
Nakon šest godina u Kaliforniji, Harry i Meghan sele se natrag u Veliku Britaniju
Od tajnih romansi do raskošnih svadbi: Sve žene koje su vladale obitelji Mamić
Darko Lazić se oglasio nakon vijesti da je imao udes: 'Zamislite, slupao sam se i nije mi ništa'
Sjećate li se fatalne vampirice koja je zavadila dvojicu braće? Danas je gotovo neprepoznatljiva
Lijepe vijesti u domu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Čestitke stižu sa svih strana
Prepoznajete li ga? Glumac iz 'Igre prijestolja' zablistao na Sarajevo Film Festivalu
Pjevačica Đana Smajo i njezina mama Meri pridružuju se RTL-ovu showu 'Asia Express'