Đana Smajo uoči 'Asia Expressa' za RTL.hr: 'Ja paničarim, ali mama PANIČARI!'

Đana Smajo u pustolovnu utrku 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne ulazi sama – uz nju će kroz jedan od najvećih izazova dosad prolaziti njezina mama Meri. Iako priznaje da avanture ovakvog tipa nisu njezina jača strana, 23-godišnja Đana odlučila je izaći iz zone komfora i upustiti se u iskustvo koje će njihov odnos staviti na sasvim novi test. A ako je suditi prema njezinim riječima, gledatelje čeka itekako zabavan tandem

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U razgovoru za RTL.hr, Đana je otkrila zašto je upravo mamu odabrala za partnericu, čega se najviše pribojava, tko će voditi glavnu riječ u njihovom timu te zašto će u 'Asia Express' obavezno ponijeti – vlastitu jastučnicu.

Zašto si baš mamu odabrala kao partnericu za 'Asia Express'?

Izabrala sam mamu jer mislim da u takvim uvjetima ne bih mogla izdržati ni s kim drugim. Trebao mi je netko kao emotivni oslonac jer još nisam imala iskustvo poput ovog u životu, niti sam neki profesionalac ili avanturista. Išle smo iz čiste zezancije, želje za znanjem i putovanjem. Isto tako, smatram da svijet treba upoznati Meri. Ona je jedna od najsmješnijih i najluđih osoba koje znam. Ikonična je možda i najbolja riječ kojom ju mogu opisati, a nas dvije u tandemu - Bože pomozi.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express - Đana FOTO: RTL

Kakav je inače vaš odnos – jeste li više slične ili potpuno različite?

Mislim da smo potpuno različite, ali da je to ujedno i dobra stvar. Svaka ima svoje neke specifične karakteristike koje se na kraju dana nadopunjuju. Znamo se mi i fino posvađati zbog tih razlika u karakteru, ali uvijek na kraju prevlada ljubav. Ne postoji osoba koja više zna o meni nego moja majka. Sve što me muči, raduje, sve moje planove, ona zna. Naučila me od malih nogu da je komunikacija na prvom mjestu pa tako i do dan danas. Ona je moja mama, ali je i moja najbolja prijateljica.

Tko je od vas dvije snalažljiviji, a tko se lakše uspaniči?

Mislim da ni jedna ni druga nismo ludo snalažljive pod pritiskom, ali ovisi i o vrsti problema/situacije u kojoj se nalazimo. A da se uspaničimo, naravno da da, ne zna se koja je gora po tom pitanju, pogotovo kada je u pitanju nešto do čega nam je stalo. Zato će ovaj show i biti izazov, test, nešto što će nas totalno izbaciti iz zone komfora.

icon-expand Asia Express - Meri i Dana FOTO: RTL

Mislite li da će vas Asia Express dodatno zbližiti ili očekujete i pokoju svađu?

Svađa oko gluposti je neizbježna, ali definitivno mislim da će nas iskustvo zbližiti. U ovome se trebamo osloniti jedna na drugu, nisu normalni uvjeti u kojima si svakodnevno, jedina stvar koja ti je poznata je tvoj član obitelji i najvažnije je da se međusobno čuvamo i držimo zajedno.

Oko čega se vas dvije najčešće ne slažete?

Ne pada mi ništa konkretno na pamet. Generacijski imamo različite "mindsete" ponekad, ali i takve svađe nisu prave svađe. Više su prepirke. Mene ponekad nervira što je ona "control freak", a ona bi za mene rekla da sam previše flegma.

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Postoji li nešto kod mame za što već sada znaš da bi te tijekom utrke moglo izluđivati?

Znam. Njeno paničarenje. Ja paničarim, ali ona PANIČARI. Kod nje je sve ekstremno, svaki osjećaj. Bojim se da bi u tandemu mogle biti jako kaotične, pogotovo ako ona svoju paniku dodatno prenese na mene.

A što je njezina najveća prednost zbog koje ti je drago što upravo s njom ideš?

Kod nje mi se sviđa što je mentalno snažna. Najsnažnija osoba koju znam. Teško će nju nešto pokolebati i rijetko kad ona ne izvrši nešto što je zamislila. Ona je najveći borac bez obzira i na godine i na vještine, uvijek da sve od sebe.

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Tko će biti glavni u vašem timu – ti ili mama?

Mama će za mene uvijek biti glavna. Ja nju stvarno slušam za sve. Doduše, u ovoj avanturi morat ćemo se osloniti jedna na drugu i pustiti da vodi ona koja je u tom trenutku u prednosti, bilo znanjem ili snagom.

Kako se pripremate za činjenicu da ćete imati samo jedan euro dnevno i morati se snalaziti za prijevoz, hranu i smještaj?

Ne pripremamo se. Rekla sam sebi otkad sam pristala na iskustvo, nema puno analiziranja, nema premišljanja jer bih u suprotnom mogla odustati. Ovo je nešto što sam mislila da nikad ne bih uradila jer nikako nije tip showa za mene, ali kada ću opet imati 23 godine...Moram se izbaciti iz svoje zone komfora i oprobati se u nečemu što nije moj "forte".

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Što misliš da će tebi osobno biti najveći izazov?

Meni će zasigurno najveći izazov biti higijena jer sam malo "freak" za to. Tuširanje više puta dnevno, čista posteljina, krevet, toalet... Ne mogu bez toga. Bojim se što će biti, ali ono što znam za sigurno je da nosim svoju jastučnicu sa sobom gdje god.

Jesi li natjecateljski tip i idete li mama i ti po pobjedu ili prvenstveno po zajedničku avanturu?

Prvenstveno idemo u zajedničku avanturu, da za nekoliko godina možemo prepričavati priče i iskustva, ali lagala bih kada bih rekla da nismo kompetitivne. Naravno da bismo voljele pobijediti, ali i znamo koliko je to realno za nas dvije. Tko zna, ja bih bila sretna da preživim i tjedan.

Postoji li nešto čega se mama više boji od tebe kada je riječ o ovom putovanju?

Mama se najviše boji za zdravlje. Ipak je to drugi kraj svijeta i životni stil je potpuno drugačiji, ali mi smo se dobro pripremile i za to.

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Što misliš da ćemo kroz 'Asia Express' prvi put doznati o Đani Smajo, a dosad nismo imali priliku vidjeti?