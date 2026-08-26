Đana Smajo zablistala u elegantnoj haljini otvorenih leđa uoči velike avanture u 'Asia Expressu'

U nizu fotografija, Đana pozira u svjetlucavoj, elegantnoj haljini bez leđa, a sve uz jednostavan opis "Volim ljubav". Iako nije otkrila o kakvoj se proslavi radi, fotografije s prijateljima sugeriraju da je riječ o radosnom događaju, vjerojatno vjenčanju.

Objava dolazi u trenutku kada je Đanina karijera u punom zamahu. Nakon pobjede u regionalnom glazbenom natjecanju "IDJ Show", ova 23-godišnja Splićanka niže uspjehe. Početkom godine objavila je singl "Ostavljam", koji je izvela na 73. Zagrebačkom festivalu i koji se našao na listi najslušanijih pjesama Cesarice u prvoj polovici godine. No, glazba nije jedino područje na kojem je aktivna. Samo nekoliko dana prije ove objave, potvrđeno je kako će se Đana s majkom Meri natjecati u novoj sezoni RTL-ovog showa "Asia Express: Zmajeva ruta".