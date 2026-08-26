Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Đana Smajo zablistala u elegantnoj haljini otvorenih leđa uoči velike avanture u 'Asia Expressu'

Mlada pjevačica Đana Smajo podijelila je s pratiteljima trenutke s proslave, oduševivši ih elegantnim izgledom. Uz objavu koja slavi ljubav, pjevačica je zagolicala maštu pratitelja uoči novog avanturističkog showa 'Asia Express' koji će je odvesti daleko od pozornice

RTL.hr
26.08.2026 21:00

U nizu fotografija, Đana pozira u svjetlucavoj, elegantnoj haljini bez leđa, a sve uz jednostavan opis "Volim ljubav". Iako nije otkrila o kakvoj se proslavi radi, fotografije s prijateljima sugeriraju da je riječ o radosnom događaju, vjerojatno vjenčanju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Objava dolazi u trenutku kada je Đanina karijera u punom zamahu. Nakon pobjede u regionalnom glazbenom natjecanju "IDJ Show", ova 23-godišnja Splićanka niže uspjehe. Početkom godine objavila je singl "Ostavljam", koji je izvela na 73. Zagrebačkom festivalu i koji se našao na listi najslušanijih pjesama Cesarice u prvoj polovici godine. No, glazba nije jedino područje na kojem je aktivna. Samo nekoliko dana prije ove objave, potvrđeno je kako će se Đana s majkom Meri natjecati u novoj sezoni RTL-ovog showa "Asia Express: Zmajeva ruta".

Stil koji ne prolazi nezapaženo

Upravo zbog nadolazećeg showa, koji počinje s emitiranjem u rujnu, ova objava dobiva na težini, izgledajući kao posljednje slavlje prije odlaska na veliku azijsku avanturu

đana smajo asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Ovo je svih devet parova koji kreću u avanturu života u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Asia Express: Zmajeva ruta

Luciano i Robert Plazibat ulaze u 'Asia Express'! Fanovi oduševljeni: 'Jedva čekam, ova sezona će izgorjeti'

Moglo bi te zanimati

Luciano Plazibat i tata Robert, bivši specijalac, kreću u 'Asia Express': 'Nikad nismo imali prilike ovako nešto doživjeti skupa'

Anita Martinović nasmijala priznanjem o svom dečku uoči 'Asia Expressa': 'Zgodan, zgodan, jako zgodan!'

Luciano Plazibat i njegov tata Robert stižu u 'Asia Express'!

Ella Dvornik i prijateljica Ines obećavaju kaos u Aziji: 'Uživat ćete gledajući nas kako patimo i jedemo kukce'

Pino Pingvino stiže u 'Asia Express' i uzda se u prijateljicu Maju: 'Ona je ključ koji otvara sva vrata'

Borna Kotromanić uoči 'Asia Expressa' za RTL.hr: 'Ljudima će biti fascinantno koliko sam izdržljiva, a kofer ću spakirati praktično'

Pročitaj na Net.hr
Nevjerojatna transformacija zvijezde 'Zločinačkih umova': Od mladog genijalca do pravog zavodnika
Preminula legendarna Dolly Parton: Nezaboravna pjevačica, glumica, poslovna žena i filantropkinja
Atraktivna influencerica objavila video iz kreveta, odmah su krenule glasine o vezi s poznatim nogometašem
Bruno Lerotić o 'Danu 1 €': 'Kada se svi udružimo, možemo djelovati na puno većoj razini'
Godine im ne mogu ništa: Pogledajte kako danas izgledaju regionalne i svjetske zvijezde u 50-ima
U jeku svađe sa sestrom Edita Aradinović pokazala kako joj izgleda život nakon porođaja
Plastični kirurg ponudio danskoj premijerki operaciju nosa: Njezin odgovor ukazao na veći problem
Marinela iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u bikiniju i istaknula savršenu liniju
Hrvatski putnik obišao sve zemlje svijeta i otkrio najopasnije trenutke svog putovanja
Umjesto bezbrižnog djetinjstva ove slavne osobe odrasle su u kultovima odcijepljene od svijeta