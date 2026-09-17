Đana u 'Asia Expressu' progovorila kmerski i osigurala smještaj iz snova: 'Ovo je dinastija'

Nakon još jednog napornog dana u utrci 'Asia Expressa' , pred Đanom Smajo i njezinom mamom Meri stajao je novi izazov – pronaći mjesto za spavanje.

Kako su i same priznale, ovoga puta bile su poprilično hrabre, pa čak i malo nadobudne. Umjesto skromnog smještaja, odlučile su pokucati na vrata velike vile.

A onda je na scenu stupilo Đanino znanje kmerskog jezika. Domaćicu je pozdravila na lokalnom jeziku i upitala mogu li njih dvije ondje prenoćiti. Odgovor je bio pozitivan, a oduševljenje nisu mogle sakriti.

Za Đanu je to bio još jedan dokaz da im se trud isplati. "Mi imamo sriće i dalje. Bog nas čuva. Imamo krov nad glavom. Ovo nije krov nad glavom, ovo je dinastija", rekla je Đana, pokazujući na raskošno uređenu vilu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.