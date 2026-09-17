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Asia Express: Zmajeva ruta

Đana u 'Asia Expressu' progovorila kmerski i osigurala smještaj iz snova: 'Ovo je dinastija'

Svaki novi dan u 'Asia Expressu' donosi novu lekciju, a za Đanu je jedna od najvažnijih bila ona jezična. Samo nekoliko dana nakon dolaska u Kambodžu, znanje kmerskog jezika odlučila je iskoristiti u najvažnijem trenutku – potrazi za krovom nad glavom

RTL.hr
17.09.2026 16:30

Nakon još jednog napornog dana u utrci 'Asia Expressa', pred Đanom Smajo i njezinom mamom Meri stajao je novi izazov – pronaći mjesto za spavanje.

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Kako su i same priznale, ovoga puta bile su poprilično hrabre, pa čak i malo nadobudne. Umjesto skromnog smještaja, odlučile su pokucati na vrata velike vile.

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

A onda je na scenu stupilo Đanino znanje kmerskog jezika. Domaćicu je pozdravila na lokalnom jeziku i upitala mogu li njih dvije ondje prenoćiti. Odgovor je bio pozitivan, a oduševljenje nisu mogle sakriti.

Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Meri Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Za Đanu je to bio još jedan dokaz da im se trud isplati. "Mi imamo sriće i dalje. Bog nas čuva. Imamo krov nad glavom. Ovo nije krov nad glavom, ovo je dinastija", rekla je Đana, pokazujući na raskošno uređenu vilu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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