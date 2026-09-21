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Asia Express: Zmajeva ruta

Đana zajecala u 'Asia Expressu' i nominirala Zlatne dečke: 'Znam da ćete vi uspjeti'

Nominacije su donijele jedan od emotivnijih 'Asia Expressa'. Dok su tri tima bila izjednačena s po dva glasa, posljednja odluka pripala je Đani Smajo, kojoj je izgovoriti ime para kojeg šalje u dodatnu utrku bilo toliko teško da je jedva suspregnula suze

RTL.hr
21.09.2026 14:00

Natjecateljske timove u šestoj epizodi 'Asia Expressa' čekao je posebno neugodan zadatak. Morali su nominirati jedni druge i tako odlučiti tko će se morati pridružiti dodatnoj utrci, nakon koje će se jedan tim oprostiti od showa.

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36ae783f08_1071912 FOTO: Video

Situacija je postala posebno napeta pred sam kraj nominacija. Po dva glasa imale su Đana Smajo i mama Meri, Zlatni dečki te Skitnice, a posljednje su odlučivale upravo Đana i njezina mama.

Goran Šprem, Đana Smajo, Asia Express
Goran Šprem, Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Đani nije bilo nimalo lako izgovoriti svoju odluku. Vidno emotivna, na rubu suza i praktički jecajući, pokušavala je objasniti čime se vodila. "Ja gutam knedle. Razmišljam o drugim ženama i nije ništa osobno, ali naš glas ide Zlatnim dečkima samo zato što znam da ćete uspjeti izdržati ovo", rekla je Đana.

Đana Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Nikša Kaleb i Goran Šprem, koji se natječu kao Zlatni dečki, nisu djelovali uvrijeđeno zbog njihove odluke. Ipak, Kaleb je imao drukčiji pogled na način na koji je nominacija izrečena. Smatrao je da je, s obzirom na to koliko je Đani cijela situacija teško pala, mama Meri trebala preuzeti riječ i izgovoriti ime para kojeg nominiraju.


asia express đana smajo zlatni dečki
Asia Express: Zmajeva ruta

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