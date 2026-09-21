Đana zajecala u 'Asia Expressu' i nominirala Zlatne dečke: 'Znam da ćete vi uspjeti'

Nominacije su donijele jedan od emotivnijih 'Asia Expressa'. Dok su tri tima bila izjednačena s po dva glasa, posljednja odluka pripala je Đani Smajo, kojoj je izgovoriti ime para kojeg šalje u dodatnu utrku bilo toliko teško da je jedva suspregnula suze

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Natjecateljske timove u šestoj epizodi 'Asia Expressa' čekao je posebno neugodan zadatak. Morali su nominirati jedni druge i tako odlučiti tko će se morati pridružiti dodatnoj utrci, nakon koje će se jedan tim oprostiti od showa.

icon-expand icon-close icon-close 36ae783f08_1071912 FOTO: Video

Situacija je postala posebno napeta pred sam kraj nominacija. Po dva glasa imale su Đana Smajo i mama Meri, Zlatni dečki te Skitnice, a posljednje su odlučivale upravo Đana i njezina mama.

icon-expand Goran Šprem, Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Đani nije bilo nimalo lako izgovoriti svoju odluku. Vidno emotivna, na rubu suza i praktički jecajući, pokušavala je objasniti čime se vodila. "Ja gutam knedle. Razmišljam o drugim ženama i nije ništa osobno, ali naš glas ide Zlatnim dečkima samo zato što znam da ćete uspjeti izdržati ovo", rekla je Đana.

icon-expand Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL