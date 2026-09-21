Đana zajecala u 'Asia Expressu' i nominirala Zlatne dečke: 'Znam da ćete vi uspjeti'

Natjecateljske timove u šestoj epizodi 'Asia Expressa' čekao je posebno neugodan zadatak. Morali su nominirati jedni druge i tako odlučiti tko će se morati pridružiti dodatnoj utrci, nakon koje će se jedan tim oprostiti od showa.
Situacija je postala posebno napeta pred sam kraj nominacija. Po dva glasa imale su Đana Smajo i mama Meri, Zlatni dečki te Skitnice, a posljednje su odlučivale upravo Đana i njezina mama.
Đani nije bilo nimalo lako izgovoriti svoju odluku. Vidno emotivna, na rubu suza i praktički jecajući, pokušavala je objasniti čime se vodila. "Ja gutam knedle. Razmišljam o drugim ženama i nije ništa osobno, ali naš glas ide Zlatnim dečkima samo zato što znam da ćete uspjeti izdržati ovo", rekla je Đana.
Nikša Kaleb i Goran Šprem, koji se natječu kao Zlatni dečki, nisu djelovali uvrijeđeno zbog njihove odluke. Ipak, Kaleb je imao drukčiji pogled na način na koji je nominacija izrečena. Smatrao je da je, s obzirom na to koliko je Đani cijela situacija teško pala, mama Meri trebala preuzeti riječ i izgovoriti ime para kojeg nominiraju.