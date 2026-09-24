Đani i Meri ne ide veslanje: 'Mi smo vlaška dica, znamo kopati, a ne veslati'

Nakon brojnih izazova na kopnu, natjecatelji 'Asia Expressa' u devetoj epizodi suočili su se s potpuno drugačijim terenom. U selu koje je smješteno na vodi čekao ih je zadatak u kojem su do izražaja trebale doći veslačke vještine.

Timovi su se u duelima morali čamcima prevesti do kućice na vodi, domaćici predati košaru s rubljem, a zatim se što prije vratiti na početnu poziciju. No, za neke natjecatelje veslo se pokazalo većim izazovom nego što su očekivali.

Posebno su se namučile Đana Smajo i njezina mama Meri, koje nisu imale puno iskustva s ovom vještinom.

"Ja nisam nikad veslala, iako živim na moru, ali mi smo iz Kotelnica", našalila se Đana.

Meri se nadovezala. "Mi smo vlaška dica, mi znamo kopati, ne znamo veslati", rekla je Meri.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.