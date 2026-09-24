Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Đani i Meri ne ide veslanje: 'Mi smo vlaška dica, znamo kopati, a ne veslati'

Devetu epizodu 'Asia Expressa' obilježili su novi izazovi, a natjecatelji su se ovaj put morali okušati u vještini koju nisu svi imali priliku savladati – veslanju. No, za Đanu Smajo i njezinu mamu zadatak se pokazao posebno zahtjevnim

RTL.hr
24.09.2026 13:45

Nakon brojnih izazova na kopnu, natjecatelji 'Asia Expressa' u devetoj epizodi suočili su se s potpuno drugačijim terenom. U selu koje je smješteno na vodi čekao ih je zadatak u kojem su do izražaja trebale doći veslačke vještine.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Timovi su se u duelima morali čamcima prevesti do kućice na vodi, domaćici predati košaru s rubljem, a zatim se što prije vratiti na početnu poziciju. No, za neke natjecatelje veslo se pokazalo većim izazovom nego što su očekivali.

Slavuji, Asia Express
Slavuji, Asia Express FOTO: RTL

Posebno su se namučile Đana Smajo i njezina mama Meri, koje nisu imale puno iskustva s ovom vještinom.

"Ja nisam nikad veslala, iako živim na moru, ali mi smo iz Kotelnica", našalila se Đana.

Meri se nadovezala. "Mi smo vlaška dica, mi znamo kopati, ne znamo veslati", rekla je Meri.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express slavuji đana smajo
Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik nasmijala do suza u 'Asia Expressu': Pogledajte kakav je vic smislila usred Kambodže

Moglo bi te zanimati

Utrka pada u drugi plan? Međusobna netrpeljivost sve je jača: 'On je dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva'

Anita o prekidu s Aleksejem: 'Stvorili smo brojne uspomene, a rastužuju me negativni komentari'

'Ovo je bila definicija nekoordinacije': Zlatni dečki ismijali se Niki Tokiću Kartelu i njegovu nećaku

Plazibati spremni za kupovinu: 'U našoj obitelji muški pate, baba Gita i mater Irena ništa ne rade'

'Kambodža zakon': Vesna u šoku, vozač u auto ugurao sedam ljudi i skuter

Gazele i Slavuji opleli po Borni Kotromanić: 'Vjerojatno vidi druge ženske parove kao prijetnju'

Pročitaj na Net.hr
Sve pršti od luksuza: Supruga Duje Ćalete-Cara pokazala kako izgleda njezin život u Italiji
Poseban zadatak i kršenje pravila: Koji tim 'Asia Expressa' večeras osvaja imunitet?
Lu Jakelić ulazi u novu glazbenu eru: Stiže 'Amajlija', a Zagreb čeka veliki koncert
U 24. godini preminuo poznati regionalni tiktoker: Pratitelji shrvani, oglasio se i prijatelj
Ove fotografije nisu trebale biti objavljene: Žanamari pozirala u izazovnom modnom izdanju
'Sve sam u jednom danu izgubio': Suze, očaj i nevjerica u Vrilu
'Dom po mom' s Lanom Pavić: Tjedna doza dizajna, nekretnina i inspiracije stiže na RTL
Kako danas izgleda jedina kći Michaela Schumachera? Nevjerojatno nalikuje slavnom ocu
Senidah nas je povela u svoju Ljubljanu: Evo što je sve otkrila pred našim kamerama
Matea Ibanez progovorila o svom biznisu: 'Često mi govore - tebi financijski ništa nije falilo'