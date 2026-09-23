Đani i Meri ovo je bio najteži dan za pronalazak smještaja: 'Prošle smo preko deset kuća'

Đana Smajo i njezina mama u osmoj epizodi 'Asia Expressa' našle su se pred izazovom koji dobro poznaju svi natjecatelji – pronalaskom smještaja za noć.

"Dosad smo uglavnom imale baš sreće, ili prva ili druga kuća već nam je smještaj bio sređen. Danas baš kao dodatan test nakon cijelog dana – jedna kuća ne, druga kuća ne, pet-šest kuća ništa", ispričala je Đana.

Iako su dosad imale sreće i uglavnom brzo pronalazile mjesto za odmor, ovoga puta situacija se znatno zakomplicirala.

Koliko je potraga bila iscrpljujuća, najbolje je pokazao komentar Meri, koja je pokušala procijeniti koliko su vrata već pokucale.

"Koliko smo prošle? Dvadeset kuća?", zapitala se Meri, dok je Đana zaključila da minimalno desetak jesu.

Nakon cijelog dana utrke, traženja prijevoza i snalaženja u nepoznatom okruženju, dodatno odbijanje bilo je pravi test strpljenja. No, kao i ostali natjecatelji, Đana i njezina mama morale su pronaći način kako nastaviti dalje.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.