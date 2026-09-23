Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Đani i Meri ovo je bio najteži dan za pronalazak smještaja: 'Prošle smo preko deset kuća'

Potraga za prenoćištem u 'Asia Expressu' često zna biti jedan od najtežih zadataka, a to su na svojoj koži osjetile Đana Smajo i njezina mama. U osmoj epizodi, nakon napornog dana, obilazile su kuću po kuću u nadi da će pronaći domaćina koji će ih primiti

RTL.hr
23.09.2026 13:30

Đana Smajo i njezina mama u osmoj epizodi 'Asia Expressa' našle su se pred izazovom koji dobro poznaju svi natjecatelji – pronalaskom smještaja za noć.

Đana Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Iako su dosad imale sreće i uglavnom brzo pronalazile mjesto za odmor, ovoga puta situacija se znatno zakomplicirala.

"Dosad smo uglavnom imale baš sreće, ili prva ili druga kuća već nam je smještaj bio sređen. Danas baš kao dodatan test nakon cijelog dana – jedna kuća ne, druga kuća ne, pet-šest kuća ništa", ispričala je Đana.

Đana Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Koliko je potraga bila iscrpljujuća, najbolje je pokazao komentar Meri, koja je pokušala procijeniti koliko su vrata već pokucale.

"Koliko smo prošle? Dvadeset kuća?", zapitala se Meri, dok je Đana zaključila da minimalno desetak jesu. 

Nakon cijelog dana utrke, traženja prijevoza i snalaženja u nepoznatom okruženju, dodatno odbijanje bilo je pravi test strpljenja. No, kao i ostali natjecatelji, Đana i njezina mama morale su pronaći način kako nastaviti dalje.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express đana smajo
Asia Express: Zmajeva ruta

Zlatni dečki curici u 'Asia Expressu ' poklonili haljinu: 'Zbog ovog djeteta sam sretan'

Asia Express: Zmajeva ruta

Borna ga prozvala da je 'dečkić sa sindromom dive', Luciano joj odgovorio na Instagramu: 'Sljedeću sezonu...'

Moglo bi te zanimati

Anita o prekidu s Aleksejem: 'Stvorili smo brojne uspomene, a rastužuju me negativni komentari'

Gazele i Slavuji opleli po Borni Kotromanić: 'Vjerojatno vidi druge ženske parove kao prijetnju'

Napetost raste u 'Asia Expressu', Ella smiruje Ines: 'Nemojmo se živcirati'

Vesna i Borna nisu očekivale da će ih živa riba toliko namučiti: 'Kako ćemo im olakšati muke'

Zlatni dečki otkrili Gazelama rješenje zadatka: 'Samo da se zna, pomogli smo i curama'

Jeste li vidjeli kako kandidati 'Asia Expressa' jedu zmije? 'Mogli su staviti maslinova ulja'

Pročitaj na Net.hr
Harvey Weinstein osuđen na 15 godina zatvora zbog seksualnog napada: Preko 80 žena iznijelo optužbe
Kći Kurta Cobaina već dugo nije viđena u javnosti: Nevjerojatno podsjeća na oca
Kada ima vremena za vožnju? Znate li koje sve slavne ljepotice je zaveo Lewis Hamilton?
Velika tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio se njegov bratić, pjevač potvrdio
Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! Za Net.hr: 'Termin je u siječnju, već imamo imena'
Djevojka novog Hajdukovog igrača bijesna na hrvatsku aviokompaniju: 'Što su nam učinili...'
Haris Džinović obilježava četiri desetljeća karijere: U Lisinskom najavljen koncert, evo kada
U novoj istrazi 'Specijalista Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara
Jamie Foxx potvrdio da čeka dijete s 27 godina mlađom: 'Imam bebu na putu, još uvijek mogu'
Preminuo Gary 'Angry' Anderson, frontmen legendarnog australskog benda Rose Tattoo